Liberalul Dan Vîlceanu, despre posibilitatea ca România să ajungă o dictatură militară: "Realizăm responsabilitatea pe care o avem"

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a declarat duminică, 24 octombrie, că nu se pune problema ca România să ajungă la dictatură militară, chiar dacă va avea premier un fost militar.

Vîlceanu susţine că liberalii înţeleg responsabilitatea pe care o au pentru ieşirea din criză, iar atitudinea partidului faţă de premierul Ciucă va fi complet alta decât cea pe care liberalii au avut-o faţă de Florin Cîţu, pe vremea lui Ludovic Orban. Ludovic Orban "era un fel de Dragnea" care şi-a creat mecanisme pentru a-l îndepărta pe Cîţu, susţine Vîlceanu.

"Domnul Nicolae Ciucă e civil, e fost militar, e în rezervă şi e general. Ceea ce vreau să subliniez prin acest lucru, că a fost general, este faptul că este un om care are capacitatea intelectuală să conducă un guvern. Am văzut tot felul de exprimări, în perioada asta, cu dictatură militară. Doamne fereşte! Este un om pe care îl cunosc foarte bine, cu care am făcut echipă şi cu care vrem să facem echipă în continuare şi o să vedeţi că comportamentul PNL, în ceea ce-l priveşte pe Nicolae Ciucă, nu este comportamentul pe care l-aţi văzut la PNL când a venit Florin Cîţu premier", a declarat Dan Vîlceanu, la PrimaTV.

El a explicat că, la acel moment, Ludovic Orban a încercat prin toate mijloacele să îl "blocheze" pe Florin Cîţu.

"Atunci, Ludovic Orban a încercat prin toate mijloacele posibile să îl blocheze. Era un fel de Dragnea. De la Palatul Parlamentului îşi crease tot felul de mecanisme astfel încât să genereze o imagine în partid. Acum e o altă conducere. Realizăm responsabilitatea pe care o avem şi nu vrem să ne batem joc de încrederea pe care ne-au dat-o românii", a mai afirmat Vîlceanu.

Ads