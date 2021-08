Dan Vîlceanu, validat în Biroul Politic Naţional al PNL pentru Ministerul Finanţelor. Cine este viitorul ministru

"Așvrea să îi mulțumesc premierului pentru susținere. Este onorant pentru mine că astăzi am primit votul colegilor. Este o încredere pentru care mă simt obligat. Ministerul de Finanțe este unul dintre ministerele foarte importante ale Guvernului României și nu am niciun dubiu că voi face echipă bună cu premierul Florin Cîțu", a declarat, la finalul ședinței BPN a PNL, Dan Vîlceanu.Propunerea urmează să îi fie înaintată președintelui Klaus Iohannis Premierul Florin Cîțu l-a propus pentru ministerul de Finanțe pe Dan Vîlceanu, unul dintre oamenii săi de încredere, însă președintele PNL Ludovic Orban nu a agreat această propunere.Ludovic Orban ar fi preferat ca ministerul să fie preluat de liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă, însă acesta a refuzat, pe motiv că vrea să rămână neutru în lupta pentru putere din partid. Huțucă este unul dintre puținii lideri PNL (alături de Ilie Bolojan Dan Motreanu și Gheorghe Falcă) care nu s-au poziționat deocamdată în nicio tabără înainte de Congres.Dan Vîlceanu, în vârstă de 42 de ani, propus pentru Ministerul Finanţelor, este de profesie economist, cu licenţa, masterul şi doctoratul făcute la Universitatea de Vest din Timişoara. Încă din anul doi de facultate, a lucrat pentru firma Trefo SRL, companie care derulează contracte în domeniul energiei şi care este controlată de familia sa.Numai anul trecut, SC Trefo SRL, deţinută de mama lui Dan Vîlceanu, a încheiat 20 de contracte cu CET Govora şi Complexul Energetic Oltenia, companii deţinute de stat. Valoarea acestor contracte a fost în 2020 de 4,3 milioane d l ei, aproape un million de euro.Vîlceanu a intrat în politică încă de pe băncile facultăţii, în perioada 2006 – 2009 fiind preşedintele organizaţei de tineret a PSD Gorj. A părăsit Partidul Social Democrat în 2011, trecând la PDL , formaţiune în cadrul căreia a deţinut pe rând, la nivelul judeţului Gorj, funcţiile de secretar execuiv, prim-vicepreşedinte şi preşedinte. După fuziunea PDL cu PNL, Dan Vîlceanu a rămas la conducerea organizaţiei judeţene, funcţie pe care o deţine şi în prezent.Este la al doilea mandat de deputat , el intrând prima oară în Parliament în 2016, odată cu Florin Cîţu, pe vremea când partidul era condus de Alina Gorghiu . Vîlceanu este membru al Comisiei pentru buget din Camera Deputaţilor, în legislatura trecută el activând şi în Comisia de Muncă.În legislatura 2016 – 2020 şi-a pus semnătura, în calitate de initiator, pe 107 propuneri legislative, iar anul acesta a semnat alte 9 iniţiative.Potrivit declaraţiei de avere, Vîlceanu deţine două terenuri intravilane în comuna Runcu din judeţul Gorj, în suprafaţă de 26.356 de metri pătraţi şi alte două terenuri intravilane în Timişoara, în suprafaţă de 2.684 de metri pătraţi. De asemenea, are două case în aceeaşi comună Runcu şi un spaţiu commercial de 1.889 de metri pătraţi în Timişoara, de pe urma căruia a încasat anul trecut o chirie de 129.881 lei. Vîlceanu deţine şi un autoturism BMW Seria 5 vechi de 10 de ani şi are în conturi puţin peste 71.000 de lei. De asemenea, liberalul deţine şi titluri de stat în valoare de 731.501 lei. Soţia lui Dan Vîlceanu, Elena, este profesoară la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu.