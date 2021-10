PNL dorește refacerea coaliției cu USR, dar după ce formațiunea condusă de Cioloș va vota guvernul minoritar Ciucă

Secretarul general al PNL Dan Vîlceanu a declarat că PNL doreşte refacerea coaliţiei cu USR, dar după ce vor vota Cabinetul minoritar Ciucă: ”Este un prim pas să pui un guvern acum şi stăm după aceea şi ne certăm, două, trei săptămâni, o lună, două, până când ne împăcăm”, a afirmat liberalul.

Vîlceanu a arătat că raţiunea unui astfel de demers ar fi că împăcarea dintre USR şi PNL cere timp, iar ţara nu poate să stea fără un guvern cu puteri depline, în acest moment de criză sanitară.

”Important e ca România să aibă un guvern cât mai repede şi am luat toate variantele posibile. Oamenii nu mai ştiu ce să înţeleagă. E ca la nebuni. Am avut o coaliţie funcţională şi ne-am trezit dintr-odată că cineva face o moţiune de cenzură din interiorul coaliţiei şi dă jos guvernul la 12.000 de cazuri pe zi. Acum sunt 20.000 de cazuri pe zi. Toţi am vorbit despre refacerea coaliţiei, însă nu poţi să refaci coaliţia câtă vreme personalizezi fiecare discuţie. Este aproape o obsesie la USR: Cîţu, Cîţu, Cîţu. Nu pot vorbi altceva. Deci, nu poţi să refaci coaliţia până nu depersonalizezi. Ok, am înţeles, USR nu-l mai vrea pe Cîţu. Nicolae Ciucă! Votaţi-l! Şi nici cu Nicolae Ciucă înţeleg că nu e bine, că acum vor în coaliţie. Sincer, nu mai înţelegi”, a spus Vîlceanu.

Întrebat dacă PNL nu mai vrea refacerea coaliţiei, Dan Vîlceanu a declarat: ”Evident că o vrem, am vrut-o tot timpul, am spus-o încontinuu. Până acum, USR a spus: Noi vrem să refacem coaliţia, dar fără Cîţu. Dar Cîţu este tot ce contează într-o coaliţie de guvernare?!”.

Dan Vîlceanu a arătat că nu poate fi altfel decât cu USR şi UDMR, dar ”România nu are timp să stea încă două-trei săptămâni pe loc, fără guvern, ca să discutăm noi coaliţii”.

”România are nevoie acum de un guvern. Şi este un prim pas să pui un guvern acum, repede, că ai nevoie de un guvern, şi stăm după aceea şi ne certăm, două, trei săptămâni, o lună, două, până când ne împăcăm şi ne dăm seama că am greşit cu toţii şi rezolvăm problema. Dar nu poţi să stai fără guvern doar ca să ne certăm noi”, a mai declarat Dan Vîlceanu.

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă urmează să se întâlnească, luni, cu reprezentanţii USR.

