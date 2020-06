Adevarul: Dan Voiculescu isi pune Antenele la picioarele PSD, in schimbul unei aliante cu partidul lui de buzunar pentru viitorul Parlament

"Felix" ofera la schimb sustinerea posturilor TV pe care le controleaza

Dan Voiculescu trage sfori pentru a-si transforma noul partid-breloc (PPUSL) in formatiune politica parlamentara, exact dupa modelul Partidului Consevator (PC).Timp de patru legislaturi (intre 2000 si 2012), Dan Voiculescu a propulsat PC in Legislativ, ba chiar si in Guvern, desi partidul sau nu a participat niciodata singur la alegerile parlamentare.Jurnalistii Adevarul scriu ca partidele lui Voiculescu s-au lipit fie de PSD, fie de PNL , pe care apoi le-a tradat.Sursele politice pe care jurnalistii Adevarul le citeaza sustin ca patronul trustului Intact - turnator la Securitate in comunism si condamnat pentru coruptie in capitalism - a ofertat mai multi parlamentari PSD pentru a trece la Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).Voiculescu este liderul de facto al PPUSL, pe care-l controleaza printr-un avocat pe nume Daniel Ionascu, unul dintre oamenii sai de incredere."Voiculescu negociaza extrem de dur. I-a chemat la sediul sau pe unii senatori si deputati PSD, mai ales pe cei din tabara anti-Ciolacu, care oricum nu mai prind loc eligibil la parlamentare, si aproape ca le-a ordonat sa treaca la PPUSL. Dezbina si pune presiune", sustin surse din conducerea PSD, pentru Adevarul.Primul deputat PSD care a trecut la PPUSL e Dorel Caprar, aflat la cutite cu Marcel Ciolacu, cel care i-a blocat drumul spre sefia PSD Arad. Caprar e unul dintre parlamentarii care s-au facut scut (la propriu) pentru Liviu Dragnea . Este, de asemenea, cercetat penal pentru coruptie."Am decis ca doctrina umanista si promovarea valorilor acesteia este in interesul Romaniei si al cetatenilor romani si este pe deplin compatibila cu principiile si valorile mele politice si de viata. Romania nu se negociaza", a declarat Dorel Caprar, la inceputul noii aventuri politice.Dorel Caprar nu va fi singurul parlamentar PSD care trece la PPUSL. Potrivit surselor citate, Dan Voiculescu incearca sa atraga si nume importante precum fostul ministru de Finante, Eugen Teodororivici, si fostul premier Viorica Dancila , ambii aflati in dizgratia lui Marcel Ciolacu., a comentat Eugen Teodorovici, pentru Adevarul. Viorica Dancila nu a putut fi contactata.Dan Voiculescu si-a extins deja influenta si peste granite, prin fix aceleasi metode: controleaza aproape jumatate din grupul eurodeputatilor PSD. La alegerile europarlamentare din 2019, patronul trustului Intact a primit de la Liviu Dragnea patru locuri eligibile pentru Bruxelles pe lista social-democratilor, oferind la schimb sustinere mediatica. In final, PSD a obtinut doar 8 mandate de europarlamentar, plus unul dupa iesirea Marii Britanii din UE.Eurodeputatii controlati de Dan Voiculescu sunt Maria Grapini, Carmen Avram Tudor Ciuhodaru si Cristian Terhest, ultimul parasind deja familia socialistilor europeni. "Ceilalti trei asteapta semnalul lui Dan Voiculescu. Planul sau e sa controleze o zona cat mai mare de actiune: de la parlamentari la eurodeputati si alesi locali, pentru a cantari cat mai greu la negocieri. Nu degeaba in ultima saptamana l-a prezentat pe Piedone candidat pentru Sectorul 5. Miza e sa puna presiune pentru o alianta la alegerile parlamentare", sustine unul dintre viceprestedintii PSD, citat de Adevarul In discutiile cu liderii social-democrati, Dan Voiculescu a pledat pentru o mare alianta de stanga, formata din PSD, ALDE si PPUSL. Pe scurt, Marcel Ciolacu ar trebui sa ofere locuri eligibile pentru candidatii lui Dan Voiculescu si sa primeasca, la schimb, sustinerea Antenei 3 in campanie, exact intelegerea de anul trecut de la europarlamentare. Mutarea ar propulsa partidul de buzunar PPUSL in Parlament.Marcel Ciolacu e prins la mijloc: nu-si permite sa-si ostilizeze Antena 3 inainte de alegeri, mai ales ca PSD stagneaza in sondaje, dar nici nu poate oferi prea multe locuri eligibile. In plus, Ciolacu negociaza o alianta cu Ponta si Tariceanu, deci alte locuri eligibile pe care trebuie sa le cedeze din zestrea PSD.Dan Voiculescu i-a transferat deja in PPUSL si pe fostii parlamentari ALDE care l-au tradat pe Calin Popescu Tariceanu cand alianta lui cu PSD s-a rupt: Gratiela Gavrilescu, Alexandru Baistanu si Teodor Melescanu., a spus Teodor Melestcanu, care bifeaza cel de-al saselea partid din cariera sa politica, dupa PSD, ApR, PNL, ALDE si Forta Nationala.