Dan Voiculescu îl susține pe Florin Cîțu în scandalul condamnării din SUA: "Este rușinos și nedemn să ataci, din motive politicianiste, o persoană"

Opinia sa apare în contextul scandalului declanșat de apariția informației că premierul Cîțu a fost reţinut două zile la închisoare și amendat cu suma de 1.350 de dolari în S.U.A pentru conducere sub influența alcoolului.Poziționarea pro-Cîţu iese la iveală la doar o zi după ce postul de televiziune Antena 3 prezentase cazul, miercuri seară, ca pe un atac cu semnul întrebării din interiorul Partidului Naţional Liberal.”Doctrina Umanismului Pragmatic promovează cu tărie Demnitatea, Onoarea și Curajul ca atribute ale ființei umane. Consider atacurile din aceste zile la adresa Prim Ministrului Florin Cîțu ca fiind lipsite de demnitate. Nu poți reproșa unui om faptul că în urmă cu peste 20 de ani a fost pedepsit pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. O abatere pentru care a fost sancționat, la vremea respectivă. Este rușinos și nedemn să ataci, din motive politicianiste, o persoană. Indiferent de funcția pe care o ocupă. Politica nu se poate face fără demnitate, fără onoare!”, a scris Dan Voiculescu pe blogul său.El a semnat postarea în calitate de ”fondator al Doctrinei Umanismului Pragmatic”.