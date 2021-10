Demisie la Antena 1! O vedetă pleacă după mulți ani de la postul lui Dan Voiculescu

Ionela Lucan pleacă de la Observatorul Antenei 1 după 12 ani.

Venită de la Cluj la București pentru a face televiziune, ea prezenta știrile matinale de weekend la postul deținut de Dan Voiculescu.

" Dragilor, impartasesc cu voi o decizie pe care am luat-o foarte greu si pe care o cantaresc de luni de zile dar pana la urma lucrurile s-au ales pur si simplu: ma despart de Observator dupa mai bine de 12 ani, timp in care am trecut prin toate starile posibil, am strabatut tara in cautare de stiri si, de multe ori, si continentul", a scris Ionela Lucan pe facebook.

Prezentatoarea a devenit de curând mamă și vrea să se concentreze pe viața de familie.

În echipa Antenei 1 de la București, Ionel Lucan a venit de la stația din Cluj, unde era corespondent.

