Lia Savonea deschide calea spre revizuirea condamnării lui Dan Voiculescu. ÎCCJ a decis că judecătoarea Camelia Bogdan a acționat abuziv

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 10:29
226 citiri
Dan Voiculescu FOTO Facebook/Fundația Dan Voiculescu

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis joi, 11 septembrie 2025, plângerile formulate de Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA, Grupul Industrial Voiculescu și Compania SA, Pantiș Sorin, Sandu Jean Cătălin și Săvulescu Vlad Nicolae împotriva ordonanței de clasare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care o vizează pe fosta judecătoare Camelia Bogdan.

Astfel, conform deciziei judecătoarea Camelia Bogdan l-a condamnat abuziv pe mogul, dar fapta ei s-a prescris, a decis președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Decizia vizează dosarul ICA, în care Dan Voiculescu a fost condamnat la zece ani de închisoare și la plata unui prejudiciu de peste 60 de milioane de euro.

„În baza art. 341 alin. (6) lit. c) C.proc.pen. admite plângerile formulate de petenții Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA, Grupul Industrial Voiculescu și Compania SA, Pantis Sorin, Sandu Jean Cătălin și Săvulescu Vlad Nicolae împotriva ordonanței de clasare nr. 125/P/16 august 2023 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, menținută prin ordonanța nr. 300/II/2/2023 a procurorului - șef al Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe care le desființează în sensul că:

Schimbă temeiul de drept al clasării dispuse pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.pen., cu referire la intimată Bogdan Camelia, din art. 16 alin. (1) lit. a) și respectiv, art. 16 alin. (1) lit. b) C.proc.pen., în art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., respectiv, a intervenit prescripția răspunderii penale. Menține celelalte dispoziții ale ordonanței de clasare. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă. Pronunțată în ședința din camera de consiliu, astăzi, 11.09.2025”, se arată în minuta ICCJ”, se arată în minuta instanței supreme.

Camelia Bogdan ar fi „aplicat retroactiv norme europene, transformând confiscarea specială într-o confiscare extinsă mascată. (...) Constituţia României prevede că legea penală se aplică numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile. Tot astfel, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, prin art. 7, statuează că nicio pedeapsă şi nicio măsură cu caracter penal nu pot fi aplicate decât in baza unei legi clare şi previzibile, existente la data faptei”, conform Antena 3.

Condamnările ar putea fi revizuite

În pofida prescripției, soluția ICCJ poate avea un impact major. Mai exact, condamnații din dosar pot cere revizuirea deciziei de condamnare pronunțate în 8 august 2014 de Camelia Bogdan si judecătorul Alexandru Mihai Mihalcea, scrie luju.ro.

Firma lui Dan Voiculescu a contestat decizia de clasare la Înalta Curte. Așa s-a format dosarul nr. 2655/1/2023 pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Grupul Industrial Voiculescu și Compania (GRIVCO) a contestat ordonanța de clasare la ÎCCJ și dosarul a ajuns la completul 11 CP.

Acest complet este format din judecătoarea Lia Savonea, fostă șefă a CSM și a Curții de Apel București, actuala șefă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

