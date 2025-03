Presedintele editurii care a lansat cartile lui Voiculescu si Nastase, despre controversa starnita: E o furtuna artificiala

Ovidiu Enculescu, presedintele editurii RAO, a declarat, sambata, in legatura cu lansarile controversate ale cartilor lui Dan Voiculescu si Adrian Nastase la Targul International de Carte de Invatatura Gaudeamus, ca editarea si lansarea unei carti la un targ de carte sunt actiuni "absolut normale si nu pot fi puse sub semnul intrebarii vreo secunda de cineva care stie sa citeasca si intelege ceea ce citeste, in general".

"Nu vad in niciun caz vreo problema in decizia potentiala, probabila, existenta a mea de a edita sau nu o carte. Cititorii care pun astfel de intrebari cred ca nu prea citesc, de fapt. Este o furtuna cu totul artificiala, cu exceptia unor momente triste din istorie cand anumite carti au fost arse in piata publica si anumiti autori au fost stigmatizati si pusi la zid, indiferent de nume sau de subiect.

Nu vreau sa ne mai intoarcem la a stigmatiza, a pune la zid, un editor, un autor, un organizator de targuri, pentru faptul ca a fost publicata o carte, a fost prezentat un autor si asa mai departe. Cred ca este vorba de o minoritate", a spus Enculescu pentru News.ro.

"Pozitia mea clara este ca intr-o lume normala editarea unei carti, lansarea unei carti la un targ de carte si asa mai departe sunt actiuni absolut normale si care nu pot fi puse sub semnul intrebarii vreo secunda de cineva care stie sa citeasca si intelege ceea ce citeste, in general, orice, chiar si Sandra Brown.

Nu obligam pe nimeni sa cumpere, sa participe, sa fie de acord, sa nu fie de acord. Sunt atatea lucruri care se publica si nasc controverse. Si foarte bine ca se intampla acest lucru", a mai spus el.

Directorul Humanitas si-a dat demisia din conducerea Asociatiei Editorilor din Romania (AER), presedintele RAO spune ca e "un biet instrument

Referitor la demisia Lidiei Bodea, directorul general Humanitas, din conducerea Asociatiei Editorilor din Romania in semn de protest fata de lansarea de vineri, la Gaudeamus, a cartii lui Dan Voiculescu, Ovidiu Enculescu a spus ca, probabil, aceasta este "un biet instrument".

"Suna asta a respect fata de libertatea de exprimare, toleranta? E posibil asa ceva? A spus si ceva despre mersul in piata publica in pielea goala. Ea confunda in cazul acesta, probabil, publicatul unei carti cu mersul in piata publica in pielea goala. Nu seamana deloc cele doua actiuni.

A lansa o carte nu poate fi ceva moral sau imoral. Din punctul cui de vedere? Al cui? Al domniei sale? Perfect, e libera sa gandeasca cum vrea. Ma mira. Imi este simpatica, dar cred ca nu de la ea a pornit chestia asta. Ea e probabil un biet instrument, impins in fata de altii care probabil nu au taria sa iasa sa spuna acelasi lucru. Probabil cei din spate si-au dat seama ca s-ar descalifica", a spus Ovidiu Enculescu.

Intr-o scrisoare publicata pe Facebook si adresata presedintelui si directorului executiv al AER, Lidia Bodea si-a anuntat demisia din calitatea de membru al Comitetului Director al Asociatiei Editorilor din Romania.

"Nu-mi fac iluzia ca gestul meu va schimba foarte mult lucrurile, dar il prefer lipsei de reactie si traditionalului 'sa-nchidem ochii'. Suntem in plin targ de carte si vede prea multa lume ceea ce noi, inauntrul Asociatiei, preferam sa ne prefacem ca nu vedem: vi se pare ca, lansand astazi la ora 14.00 paginile cu titlul 'Lupta politica', autor Dan Voiculescu, comentata de Dan Puric, Adrian Nastase, Mircea Diaconu, Bogdan Chirieac, Sorin Rosca Stanescu, Mugur Ciuvica si Victor Ciutacu, editura RAO slujeste 'prestigiul si conduita ireprosabila' a editorului roman, 'departe de orice ingerinte de ordin politic, ideologic, nationalist-sovin'?", a spus Lidia Bodea.

Protest cu hartie igienica la Gaudeamus, la lansarea cartii lui Dan Voiculescu si Adrian Nastase

Un grup de protestatari a contestat prezenta la targul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu, vineri - care si-a lansat cartea "Lupta politica", volumul II -, a lui Adrian Nastase si Sorin Rosca Stanescu, fosti condamnati, care, dupa parerea lor, vorbesc despre "valori inversate" si care nu ar trebui sa fie in viata publica.

Tinerii nemultumiti, avand insigne cu #rezist, au strigat ca acestia sunt "satrapii tarii asteia", oameni din cauza carora ei pleaca din tara. Dupa lansarea cartii lui Dan Voiculescu la standul editurii RAO, Adrian Nastase si-a lansat, la randul lui, vineri, cartea "Sub zodia momentului".

Unul dintre protestatari i-a oferit lui Adrian Nastase un sul de hartie igienica, un gest simbolic, care aminteste de o manifestatie recenta din Piata Victoriei, cand oamenii au aruncat cu hartie igienica catre cladirea Guvernului.

Nu putini au fost cei care au anuntat ca, de acum inainte, nu vor mai cumpara vreo carte de la editura RAO.

