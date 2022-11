Voiculescu, 10 ani de inchisoare: Ponta, somat sa spuna public daca i-a promis gratierea (Video)

Liderul deputatilor PNL, George Scutaru, ii cere prim-ministrului Victor Ponta sa spuna public daca i-a promis lui Dan Voiculescu gratierea, daca va ajunge presedinte dupa alegerile din luna noiembrie.

"Ii solicit lui Victor Ponta, in calitatea sa de presedinte al PSD si lider al coalitiei de guvernare, sa solicite majoritatii care il sustine in postul de prim-ministru sa puna pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor proiectul legii amnistiei si gratierii pentru a fi respins definitiv.

Ponta trebuie sa dovedeasca la inceputul lunii septembrie, cand Parlamentul isi reia activitatea, ca nu doseste legea amnistiei si gratierii pentru a fi adoptata dupa alegerile prezidentiale, ca sa-l elibereze pe Dan Voiculescu si sa anuleze practic toate anchetele anti-coruptie aflate in derulare. Ponta sa spuna de ce PSD se opune ca legea amnistiei si gratierii sa fie respinsa.

Totodata, Victor Ponta trebuie sa spuna daca il va gratia pe Dan Voiculescu in cazul in care va ajunge presedinte. Ponta nu s-a sfiit sa foloseasca electoral numele lui Gica Popescu si a spus public ca il va gratia daca ajunge la Cotroceni. In cat timp il veti gratia, domnule Ponta, si pe Dan Voiculescu?", intreaba George Scutaru, pe site-ul sau.

De asemenea, deputatul PNL ii cere lui Victor Ponta "sa precizeze daca in ultimele doua saptamani a avut cel putin o intalnire cu Dan Voiculescu si sa dezminta informatiile potrivit carora i-a promis acestuia ca va fi liber daca va ajunge presedinte, in schimbul sustinerii mediatice".

Acesta afirma ca, in ultima perioada, premierul "pozeaza in demnitarul ce respecta justitia, abtinandu-se sa condamne, asa cum a mai facut, arestarile baronior PSD acuzati de coruptie sau condamnarea definitiva a aliatului sau, Dan Voiculescu".

"Ponta mimeaza echidistanta, incercand de fapt sa-i minta, sa-i pacaleasca pe romani si mai ales pe partenerii occidentali interesati sa sustina consolidarea statului de drept in Romania. In stilul sau duplicitar, una le promite celor ca Voiculescu, Duicu sau Bunea Stancu, de care depinde sprijinul sau mediatic si electoral, alta ii spune, spre exemplu, vicepresedintelui american Joe Biden", mai sustine George Scutaru.

Voiculescu, 10 ani de inchisoare - De la glume la isterii pe scena politica: "Gratierea, prioritatea lui Ponta"

Tot vineri, deputatul PNL Cristina Pocora a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu un mesaj ironic, in care Dan Voiculescu ii spune premierului Victor Ponta: "Gratiera mea este prioritatea ta".

Totodata, deputatul PDL Raluca Turcan considera ca "trebuie ca legea amnistiei si gratierii sa fie pusa pe ordinea de zi a Parlamentului si respinsa pentru a nu ne trezi ca se fac favoruri politice prin institutia Parlamentului".

Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare - decizie definitiva

Voiculescu, condamnat Un deceniu dupa gratii, sediile Grivco si Antena 3 - confiscate

Dan Voiculescu a fost condamnat, vineri, la 10 ani de inchisoare in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare (ICA). Sentinta data vineri dupa-amiaza este definitiva si executorie, fondatorul trustului Intact ajungand in aceeasi zi la Penitenciarul Rahova.

In acelasi timp, imobilul Grivco va fi confiscat, precum si terenul trustului Intact si noul sediu al Antenelor, iar fostul senator PC nu mai are voie sa detina firme in tara si in strainatate timp de 15 ani.

