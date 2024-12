Voiculescu: Am avut framantari legate de USL, m-am linistit. Uniunea nu se va rupe

Presedintele fondator la Partidului Conservator, Dan Voiculescu,sustine ca Uniunea Social-Liberala nu se va rupe, precizand ca alianta politica va duce la indeplinire planul facut acum trei ani.

"Am avut unele framantari zilele trecute, de fapt toata saptamana am avut o precupare legata de USL. Acum m-am linistit si vreau sa comunic tuturor ca USL nu se va rupe. USL va ramane in continuare pentru a duce la indeplinire proiectul politic inceput acum trei ani de zile", a transmis Dan Voiculescu, intr-o inregistrare video de 22 de secunde postata pe blogul sau.

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a spus ca nu este nicio criza in USL, dar ca premierul Victor Ponta va trebui sa aleaga intre guvernarea cu PNL si alianta cu Dan Voiculescu.

"Domnul Ponta trebuie sa dea raspuns pana luni daca doreste sa mai faca guvern cu PNL, cu Iohannis vicepremeir, sau doreste sa faca o alianta cu altcineva, cu domnul Oprea, cu domnul Voiculescu, cu Daniel Constantin, cu cine vrea.

Nu suntem in situatia sa aceptam conditii de la domnul Ponta", a declarat presedintele liberal, joi seara, intr-o intereventie telefonica la B1 Tv.

Antonescu a mentionat si ca "nu PNL trebuie sa deconteze" prietenia dintre Victor Ponta si Dan Voiculescu.

