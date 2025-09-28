Cand incepe judecarea apelului facut de Dan Voiculescu in dosarul ICA

Vineri, 24 Ianuarie 2014, ora 20:22
Cand incepe judecarea apelului facut de Dan Voiculescu in dosarul ICA
Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru data de 7 martie primul termen de judecare a apelului declarat in dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, in dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare (ICA).

Tribunalul Bucuresti a decis pe 26 septembrie condamnarea lui Dan Voiculescu la cinci ani de inchisoare cu executare si interzicerea mai multor drepturi civile pe o perioada de trei ani, dupa executarea pedepsei.

De asemenea, Gheorghe Mencinicopschi, fost director general al ICA, Sorin Pantis, fost ministru al Telecomunicatiilor si angajat al ICA, Jean Catalin Sandu, Popa Corneliu, Vlad Nicolae Savulescu si Flavius Pop au fost condamnati la cate sase ani de inchisoare cu executare.

Alti inculpati din dosar, Constantin Baciu, Grigore Marinescu, Vica Ene si Alexandru Petre, au primit cate cinci ani de inchisoare.

Instanta l-a obligat pe Dan Voiculescu sa plateasca aproape 6 miliarde lei vechi, reprezentand contravaloarea a peste 18 milioane de actiuni de la ICA donate fiicei sale, Camelia Voiculescu.

De asemenea, Dan Voiculescu si ceilalti inculpati au fost obligati sa plateasca in solidar suma de 60.482.613 euro, prejudiciul adus Ministerului Agriculturii.

Judecatorii au mentinut sechestru asigurator pus de procurori pe bunurile si conturile lui Dan Voiculescu, printre care o casa din Bucuresti evaluata la 250.000 euro si un cont deschis la BRD, in care se afla peste 15 milioane lei.

Decizia a fost atacata cu apel.

Presedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, a fost trimis in judecata in decembrie 2008 de procurorii DNA, in calitate de actionar majoritar al SC Grupul Industrial Voiculescu si Compania (Grivco) SA Bucuresti, de membru al Adunarii Generale a Actionarilor si al Consiliului de Administratie ale ICA si de membru al AGA si director general al SC "Bioprod" SA Bucuresti.

Procurorii anticoruptie au retinut in sarcina acestuia infractiunile de folosire de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid a influentei si autoritatii date de aceasta calitate in scopul de a obtine, pentru sine sau pentru altul, bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, precum si de spalare de bani, ambele infractiuni savarsite in forma continuata.

In acest dosar a mai fost trimis in judecata fostul administrator al SC "Benefica" SA Bucuresti (firma din grupul Grivco) Jean-Catalin Sandu, pentru complicitate la infractiunea de stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar.

De asemenea, Gheorghe Mencinicopschi, directorul general si membru al AGA si, ulterior, al CA al ICA SA Bucuresti, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu contra intereselor publice si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

