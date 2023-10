Dan Voiculescu a avut WC in curte pana la 34 de ani: Sufar si ma doare. Produc rau fara sa vreau

Dan Voiculescu, venit vineri dimineata la IPJ Ilfov, a declarat ca va astepta acasa verdictul Curtii de Apel, in dosarul ICA, si ca nu se teme de inchisoare pentru ca a avut o viata grea in tinerete.

Omul de afaceri a sustinut ca, pana la 34 de ani, a trait cu sotia si cu doi copii in conditii rele, cu WC in curte, iar la penitenciar nu are cum sa fie mai rau de atat.

El si-a exprimat parerea de rau pentru nenorocirea adusa celorlalti invinuiti.

"Astept la ora 12 verdictul, dupa care acasa si fac o baie si o sa astept sa vina cine o sa vina. (...) Sufar si ma doare, produc rau in jurul meu fara sa vreau", a declarat Dan Voiculescu, care a facut cateva consideratii despre cum va fi viata la inchisoare.

"Se schimba modul de viata, conditiile de viata. Eu am un mare noroc: pana la 34 de ani am trait cu sotia si doi copii intr-o camera si toaleta era afara, in curte. Daca am trait asa, nu cred ca conditiile din inchisoare pot fi mai rele. Toaleta am inteles ca e inauntru, conditiile nu sunt de natura sa ma sperie. Inteleg ca vom fi doi-trei camarazi", a spus Dan Voiculescu.

Procesul lui Voiculescu s-a incheiat: Afla vineri daca merge la inchisoare (Video)

"Evident ca voi scrie carti, e cel mai bun lucru de facut, pentru ca ai liniste, nu ai stres, orele de masa sunt fixe, va fi un program foarte ordonat. Cand te concentrezi sa scrii, e bine sa fii ordonat", a adaugat el.

Potrivit spuselor sale, a avut o seara si noapte usoare in asteptarea deciziei instantei. "Am baut doua-trei pahare de vin, am mancat niste varza calita facuta de sotia mea, m-am uitat la Mihai Gadea la emisiune, si pe la ora 11 m-am culcat. De dormit am dormit bine, nu sunt stresat, speriat".

Marile sale regrete, in acest moment, se indreapta catre ceilalti acuzati din dosarul ICA, a spus fondatorul Partidului Conservator.

Voiculescu, vorbe grele dupa proces: Rechizitoriul, un fel de crima. Vor trebui sa dea socoteala!

"Ce ma doare e ca 12 oameni nevinovati sufera, profesori universitari, care au muncit toata viata cinstit. Regretele mele sunt legate de familie, de cei condamnati pe nedrept, oameni batrani, de 70-80 de ani, pentru mine e ca un mic cosmar aceasta situatie nedreapta. Ma deranjeaza ca familia mea sufera fara vina, deci produc rau in jurul meu fara sa vreau, oameni nevinovati sufera din cauza mea", a spus Voiculescu.

Fondatorul Antenelor a vorbit si de "lupta sa", care va continua. "Nu e vorba de revansa. Cei care au gresit trebuie sa plateasca si vor plati, mai devreme sau mai tarziu. Daca nu vor plati, se vor prolifera, vor deveni tot mai multi si asta pentru societate nu e bine, nici carantina nu o sa mai ajunga. Lupta nu s-a sfarsit. O sa se faca dreptate, va asigur", a sustinut Dan Voiculescu.

"Nu am niciun fel de regret. Eu nu am avut nimic de castigat, nu am avut decat de pierdut. Batalia mea nu a fost pentru mine, nu am avut decat de pierdut. Mi-era atat de simplu sa calc in picioare libertatea presei si sa-i rog pe cei de la Antena 3 sa il lase in plata Domnului pe Traian Basescu. Era poate logic sa fac asa", a incheiat Dan Voiculescu.

Vineri e ziua in care Curtea de Apel da sentinta finala in dosarul ICA, in care Dan Voiculescu a primit deja o condamnare de 5 ani cu executare la Tribunalul Bucuresti, pe care insa a contestat-o.

Presedintele fondator al PC a fost trimis in judecata in decembrie 2008 de procurorii DNA, in calitate de actionar majoritar al SC Grupul Industrial Voiculescu si Compania (Grivco) SA Bucuresti, de membru al Adunarii Generale a Actionarilor si al Consiliului de Administratie ale ICA si de membru al AGA si director general al SC "Bioprod" SA Bucuresti.

Procurorii l-au acuzat pe Dan Voiculescu ca s-a folosit de functia de conducere in partid pentru a influenta si a obtine, pentru sine sau pentru altul, bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. De asemenea, Dan Voiculescu a fost acuzat si de spalare de bani, ambele infractiuni savarsite in forma continuata.

In dosar mai exista 12 acuzati, cei mai multi fiind fosti membri ai conducerii Institutului de Cercetari in Agricultura, care au participat si si-au dat acordul pentru privatizarea, considerata frauduloasa de DNA, a institutiei lor in beneficiul lui Dan Voiculescu.

