Dan Voiculescu, la iesirea de la CAB: Eu sunt doar pensionar. Romania are prea putini oligarhi!

Dan Voiculescu a plecat, luni, de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB), unde se judeca unul dintre ultimele termene in dosarul ICA, urmand sa revina spre seara, pentru a-si prezenta ultimul cuvant in fata judecatorilor.

Pana atunci, ceilalti acuzati din acest dosar, in care Dan Voiculescu a fost condamnat pe fond la 5 ani de inchisoare cu executare, vor fi si ei audiati, urmand ca la finalul sedintei de judecata avocatii sa isi sustina pledoariile.

Fontatorul PC a respins acuzatiile aduse de procurorii DNA. "Invinuirile le stiu, dar nu le recunosc", a declarat el.

Ziua cea mare pentru Dan Voiculescu - va fi condamnare? Fondatorul PC a plecat de la CAB LIVE

Laude pentru judecatorii anterior contestati

La iesirea din sala, dupa 2 ore de discutii cu judecatorii, Dan Voiculescu a fost asaltat de jurnalisti, declarand de mai multe ori ca intrebarile puse de judecatori i s-au parut "foarte corecte" si ca spera sa aiba parte de o "judecata dreapta, asa cum ar trebui sa aiba toata lumea".

"Toate intrebarile au fost foarte corecte, fara niciun fel de tendinta, fara niciun fel de incercare de ma incurca", a declarat Dan Voiculescu, subliniind ca judecatorii au vrut doar sa afle "adevarul".

"Cum s-au petrecut lucrurile din '91-'92, de cand am intrat in economia de piata, si pana astazi", a mai adaugat Dan Voiculescu, spunand ca "indiferent ce se va intampla" este convins de "profesionalismul" judecatorilor din acest nou complet.

Intrebat de jurnalisti atunci de ce i-a recuzat insistent pe noii judecatori, Camelia Bogdan si Mihai Mihalcea, Voiculescu a declarat ca probabil au fost chestiuni de procedura care i-au determinat pe avocati sa faca acest lucru, "la care eu nu ma pricep", a precizat el.

"Toate intrebarile au fost pertinente si corecte", a tinut acesta sa dea asigurari.

Beneficiar sau beneficiar real?

Dan Voiculescu a explicat si de ce a dorit sa se judece inclusiv fapta prescrisa, anume faptul ca in calitate de presedinte de partid i-a determinat pe colegi sa obtina pentru el actiuni ieftine la ICA, spunand ca el vrea totusi sa fie judecat. "Ca sa fie stabilit clar de catre judecator daca sunt sau nu vinovat", a explicat el.

Pe de alta parte, intrebat de un jurnalist cum se face ca desi este in afaceri de atata timp totusi nu stie ce inseamna "beneficiar real", lucru declarat in fata judecatorilor, Voiculescu a raspuns: "Nu stiam, pentru ca eu niciodata nu am fost beneficiar real, am fost intotdeauna beneficiar; eu nu am fost in spatele nimanui, am fost mereu in fata".

"Regret enorm ca Romania are doar 5 oligarhi"

Dan Voiculescu a fost foarte deranjat de insistentele jurnalistilor. "Nu mai vorbiti unii peste alti, fiti civilizati!", le-a spus el de mai multe ori. In plus, s-a aratat din nou iritat de unul dintre jurnalistii de la gandul.info. "Cu dvs nu discut pentru ca vorbiti peste mine. Fiti civilizat! Nu esti, cand vorbesti peste mine", i-a replicat Voiculescu acestuia, lasandu-l totusi sa puna intrebarea.

Acesta i-a reamintit ca in 2007 ambasada SUA l-a mentionat in top 5 oligarhi din Romania. "Astazi pe ce loc credeti ca sunteti?", l-a intrebat jurnalistul.

Iritat, Dan Voiculescu a replicat: "Ambasada SUA are alte meniri decat sa stabileasca oligarhii Romaniei".

"Regret enorm daca Romania are doar 5 orligarhi, pentru ca in afara de lucrurile rele mai fac si bune - asigura locuri de munca. Nu e un concurs de locuri, le face Capital, nu stiu pe ce loc sunt, eu nu sunt pe nicun loc. Sunt pensionar, nu mai sunt nici macar oligarh, desi toata lumea vrea sa ma mentina", a completat el.

Intrebat daca om politic mai este, tinand cont ca nu mai are nicio functie, Dan Voiculescu a raspuns: "Da, si voi ramane".

De asemenea, rugat sa precizeze ce meniri au SUA, in opinia lui, el a spus ca "printre altele, de a veghea ca in Romania sa existe o democratie reala, sa se faca o justitie dreapta, lucruri care au lipsit atatia ani".

Contradictii si ezitari

Dan Voiculescu a reluat acuzatiile la adresa Monicai Macovei. Intrebat de o jurnalista de ce o da in judecata tocmai acum, la doi ani de la acele declaratii, Dan Voiculescu a raspuns: "E vreo problema? Pe mine de ce ma judeca pentru ce a fost in '92?".

El a respins ideea ca vrea sa distraga atentia opiniei publice, spunand ca Monica Macovei "vrea sa ne invete" ce este democratia si statul de drept. "De aia mi-a revenit ideea", a dezvaluit el, in conditiile in care dimineata declarase ca procesul va fi intentat de niste ONG-uri.

Voiculescu, din nou la politie: Par dur, ermetic, dar sunt foarte sensibil (Video)

Jurnalistii au mai vrut sa stie de ce a incercat sa tergiverseze atata timp acest proces, care se judeca din 2008, iar unul dintre ei i-a spus chiar ca acesta a fost un proces atipic, in care au fost peste 60 de amanari.

Dan Voiculescu s-a aratat surprins, dar a reamintit ca in acest proces sunt "implicate 13-14 persoane, care trebuiesc audiate, pentru care se prezinta probe, nu e procesul lui Voiculescu; orice proces de genul asta dureaza".

Fondatorul PC s-a suparat pe o alta jurnalista care l-a intrebat de ce a declarat in instanta ca in 2000 a intrat in anumite combinatii si apoi a fost exclus din circuit.

"Ai fost in sala? Nu auzi bine! Du-te in sala, o sa dau aprobarea avocatului sa iti dea sa citesti declaratia si promite-mi daca nu e asa o sa iti ceri scuze", i-a raspuns el.

De asemenea, intrebat de ce a tinut conferinta de presa intr-o cladire, Grivco, ridicata pe terenurile ICA, daca sustine ca nu are legatura cu ele, Voiculescu a declarat: "Inexact, nu sunt ternurile ICA!".

"Au fost", a replicat jurnalista. "Aia e altceva, inseamna ca nu mai sunt ale lor", a raspuns Voiculescu razand si parasind locul, nu inainte de a preciza ca fiica lui este cea care i-a "dat voie" sa fac la Grivco conferinta de presa de duminica seara.

