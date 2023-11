Dan Voiculescu vrea alegeri prezidentiale pe 20 martie 2011

Senatorul Dan Voiculescu le-a propus colegilor de la grupul PSD+PC din Senat sa adopte masuri concrete in vederea suspendarii presedintelui Traian Basescu, conform planului sau urmand ca in Romania sa se desfasoare alegeri prezidentiale in luna martie a anului viitor.

"Pentru a face impreuna saltul de la vorbe la fapte concrete, va propun spre analiza urmatorul calendar estimativ al actiunilor necesare pentru suspendarea Presedintelui", este apelul lansat de senatorul conservator, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Dan Voiculescu vrea ca pana pe data de 25 octombrie, impreuna cu colegii de la PC si PSD, sa coaguleze o majoritate parlamentara care sa sustina initiativa privind suspendarea Presedintelui.

Urmatoare mutare este supunerea la vot in Parlament a propunerii privind suspendarea presedintelui, iar termenul propus de senatorul conservator este 15 noiembrie 2010. Depunerea motiunii de cenzura, adoptarea acesteia si nominalizarea unui nou prim-ministru, are termen 22 noiembrie 2010.

In continuare Dan Voiculescu propune ca organizarea referendumului pentru demiterea presedintelui sa fie cel tarziu pana pe data de 19 decembrie 2010. Iar organizarea alegerilor prezidentiale anticipate sa ramana pentru data de 20 martie 2011.

"Conform Constitutiei, propunerea de suspendare din functie poate fi initiata de cel putin o treime din numarul deputatilor si senatorilor", mai sustine Dan Voiculescu.