Felix, propulsat vice la Senat de Coalitia PSD - PDL

Santaj cu succes. Dupa reluarea lucrarilor in Senat, Dan Voiculescu a fost votat vicepresedinte al Senatului, cu 83 de voturi pentru si doua impotriva, iar Roberta Anastase a obtinut sefia Camerei Deputatilor, cu 218 voturi pentru.

Conducerea la Senat

Alaturi de Dan Voiculescu, vicepresedinti ai Senatului au fost alesi si Crin Antonescu, Anca Boagiu si Alexandru Peres.

Cele patru posturi de secretari au fost ocupate de: Gheorghe David si Orest Onofrei din partea PD-L, Doina Silistru (PSD+PC) si Cornel Popa (PNL).

In ceea ce priveste chestorii, din partea PD-L a fost numit Constantin Dumitru, de la Alianta PSD+PC - Chelaru Ion, de la PNL - Dan Radu Rusanu, in timp ce din partea UDMR a fost desemnat Verestoy Attila.

Conducerea la Camera Deputatilor

Roberta Anastase nu mai avut nicio emotie in privinta obtinerii sefiei la Camera Deputatilor.

Ea devine prima femeie presedinte al Camerei Deputatilor, dupa ce PSD a respectat intelegerea cu PDL si i-a acordat sprijinul, reprezentanta PD-L avand sustinerea a 218 deputati.

Roberta Anastase devine nu doar prima femeie intr-o astfel de pozitie in stat, dar si cea mai tanara persoana la sefia Camerei - are 32 de ani, pe cand Bogdan Olteanu, predecesorul sau, avea, la momentul numirii in fruntea deputatilor, 33 de ani.

Ludovic Orban, reprezentantul PNL, a avut 69 voturi, iar Laszlo Borbely a beneficiat de 26 voturi.

Biroul Permanent condus de Roberta Anastase ii va avea, drept vicepresedinti, pe Ioan Oltean, Adrian Nastase, Daniela Popa si Bogdan Olteanu, secretari vor fi democrat-liberalii Dumitru Pardau si Cezar Preda, social-democratul Valeriu Zgonea si liberalul Mihai Voicu.

Chestori vor fi Gheorghe Albu de la PD-L, Nicolae Banicioiu de la PSD, Dan Motreanu de la PNL si Kelemen Hunor de la UDMR. Lista cu propunerile liderilor de grupuri parlamentare a primit 291 de voturi.

Criza Voiculescu

Nominalizarea lui Dan Voiculescu la functia de vicepresedinte al Senatului pare sa fi declansat prima criza a coalitiei, dupa ce democrat-liberalii s-au aratat foarte nemultumiti de aceasta optiune si au parasit sedinta.

Activitatea in cele doua camere ale Parlamentului a fost blocata timp de mai multe ore din cauza divergentelor intre PD-L si PSD.

Democrat-liberalii au refuzat sa accepte nominalizarea lui Dan Voiculescu in postul de vicepresedinte al Senatului, iar PSD a amenintat ca nu o sustine pe Roberta Anastase la sefia Camerei.

A avut loc un santaj intre cele doua partide ale Coalitiei. Parlamentarii PSD sustineau ca nu o vor mai vota pe Roberta Anastase la sefia Camerei Deputatilor, daca democrat-liberalii nu sustin numirea lui Voiculescu ca vicepresedinte al Senatului.

"Noi avem un protocol cu PC. Trebuie sa-l respectam. Poate nici noua nu ne place ca Roberta Anastase nu are niciun fel de experienta si nu cunoaste regulamentul Camerei. Cum poate sa conduca ea?", erau replicile auzite vineri pe holurile Parlamentului.

Totusi, la nivel de declaratii oficiale, dupa doua ore de discutii in cadrul grupului deputatilor PSD+PC, nimeni nu recunoste "santajul".

Intrebat pe cine vor sustine la presedintia Camerei Deputatilor, social-democratul Eugen Nicolicea a raspuns: "Bineinteles, pe sigurul candidat care exista. Doamna Roberta, nu?".

"Cred ca ar trebui sa invete Regulamentul, dupa cum stiti Biroul Permanent se voteaza in bloc prin bile si prin urmare nu puteau sa extraga o anumita persoana, ori cadea tot Biroul, ori aprobau pe toata lumea", a explicat el situatia de la Senat.

