Cum a evoluat averea lui Dan Voiculescu pe vremea lui Codrut Seres

Grivco SA, firma lui Dan Voiculescu, a prosperat cel mai mult atunci cand Codrut Seres a fost ministru al Economiei, cunoscuta fiind relatia apropiata dintre cei doi.

SC "Grupul Industrial Voiculescu si Compania" (Grivco) a obtinut, in 2006, cat era Seres ministru, profituri nete de 50.000 de euro pe zi, scrie Evenimentul Zilei.

In 2003, cifra de afaceri a Grivco a fost de 56,77 milioane de lei, iar profitul net putin peste 4,34 milioane de lei.

In 2005, imediat dupa alegerile din 2004 si numirea lui Codrut Seres ca ministru al Economiei, grupul Grivco s-a reprofilat pe comertul cu energie electrica si a crescut apoi ca voinicul din poveste.

Grupul Voiculescu a hotarat sa se ocupe de comertul cu energie a doua zi dupa alegerile parlamentare, din 2004, 29 noiembrie: "Se completeaza obiectul de activitate al societatii cu: Distributia si comercializarea energiei electrice".

O luna mai tarziu, Codrut Seres, ales senator pe listele partidului lui Voiculescu, a fost numit ministrul Economiei in guvernul Tariceanu.

Dupa acel moment, averea grupului Voiculescu a crescut foarte mult, iar senatorul a intrat in grupul celor numiti de presa "baietii destepti ai energiei".

Firma sa a avut parte de o serie de contracte avantajoase incheiate cu unitati subordonate ministerului Economiei, condus de Seres.

"Grivco avea contract de furnizare de energie electrica la metrou, pe care o lua de la Hidroelectrica, de parca metroul nu putea sa isi ia singur de la Electrica, de la Hidroelectrica, de la Termoelectrica. Grivco facea pe intermediarul", a declarat, intr-o emisiune televizata, Radu Berceanu, fost ministru al Transporturilor, dar si al Economiei.

Grupul Industrial Voiculescu & Co a cumparat, ieftin, de la Rovinari, doar energie produsa in zilele lucratoare, pe care o putea vinde imediat, cererea fiind foarte mare.

Anul 2006 a marcat insa primele mari dezvaluiri care au avut ca obiect favorizarea grupului Grivco de catre ministrul Seres. Pe 14 iunie 2006, secretarul de stat Ionel Mantog, membru in consiliile de administratie ale complexurilor energetice Rovinari si Turceni, a declarat ca Grivco, compania presedintelui Partidului Conservator, Dan Voiculescu, era una dintre firmele care cumpara si revand energie de la complexurile energetice.

Documentele oficiale ale Grivco, aflate in posesia cotidianului citat, atesta ca afacerile Grupului Voiculescu au crescut fara precedent in mandatul ministrului Seres (decembrie 2004 - decembrie 2006), datorita comertului cu energie electrica.

Incepand din 2005, comertul cu energie a devenit principala activitate a Grivco, dar firma a declarat ca acesta este noul obiect de activitate principal abia in 2008, al patrulea an de prosperitate din kilowatii romanilor.

Contractele incheiate dupa alegerile din 2004 i-au asigurat firmei controlate de liderul Partidului Conservator profituri grase pana in anul 2009.

Varful a fost inregistrat in 2006, al doilea an de mandat al lui Seres, in care firma lui Voiculescu a obtinut un profit net de 65 milioane de lei, mai mare decat cifra de afaceri din 2009.

Aceasta inseamna peste 18 milioane de euro, adica 50.000 euro in fiecare zi, in anul in care ponderea afacerilor cu energie a fost de 78% din cifra de afaceri a grupului Voiculescu.

Partidul Conservator a parasit guvernarea dupa doi ani, pe 4 decembrie 2006, dar contractele incheiate de Grivco pe energie au continuat sa produca "gras", potrivit datelor financiare, inclusiv in 2008, cand Grivco a obtinut un profit net de 31,7 milioane lei, de doua ori mai mic decat in 2006.

In 2009, cifra de afaceri si profitul net al grupului au fost de 11 ori mai mici decat cele din 2006.

