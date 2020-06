Deputatul Steluta Cataniciu paraseste ALDE si se inscrie in partidul fondat de Dan Voiculescu

Dan Voiculescu , in spatele partidului

Deputatul a fost membru ALDE partid condus de Calin Popescu Tariceanu Potrivit sursei citate, Steluta Cataniciu, aflata acum la al doilea mandat de deputat , devine al saptelea parlamentar al PPU (social-liberal) si se alatura Gruparii Umaniste din Parlament, din care deja fac parte deputatii Gratiela Gavrilescu , Alexandru Baisanu, Dorel Caprar, Andrei Gerea , Eugen Durbaca si senatorul Teodor Melescanu "Alaturi de colegii mei umanisti, cu unii dintre ei chiar am mai colaborat in trecut, imi doresc sa aducem o contributie semnificativa, prin initiative legislative si proiecte concrete, prin care sa raspundem la cat mai multe dintre nevoile romanilor.Am gasit aici, la Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), o preocupare reala pentru oameni, pentru categoriile sociale vulnerabile, pentru clasa de mijloc, pentru toti romanii", a declarat Steluta Cataniciu, potrivit comunicatului PPU.Practic, Cataniciu s-a inscris in Partidul Umanist din Romania (Social-Liberal), fostul Partid Umanist Roman/Partid Conservator, fondat de Dan Voiculescu.Potrivit Adevarul, patronul Antenei 3, Dan Voiculescu, negociaza cu mai multi parlamentari PSD trecerea la PPUSL, partidul pe care-l conduce din umbra si in care i-a adunat pe Maria Grapini , Teodor Melescanu, Piedone si Gratiela Gavrilescu. Voiculescu il forteaza pe Marcel Ciolacu sa accepte o alianta PSD-PPUSL pentru alegerile locale si parlamentare, sustin surse din conducerea PSD.Intr-un drept la replica transmis Ziare.com de avocatul Daniel Ionascu, presedintele acestui partid, se arata ca: "profesorul Dan Voiculescu este, inca din 1991, autorul doctrinei umaniste, insa conducerea PPUSL este asigurata, alaturi de mine, de personalitati precum eurodeputatul Maria Grapini, deputatul Gratiela Gravilescu, domnul Alfred Laurentiu Mihai, Liderul Forumului Umanist (fost senator ), domnul Stere Farmache, Coordonator al Departamentelor Profesionale ale PPUSL (fost Presedinte al Bursei de Valori Bucuresti), domnul Liviu Neagu, Secretarul general al PPUSL, domnul Mihai Teodor, Secretarul general adjunct al PPUSL."