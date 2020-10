Oamenii lui Dan Voiculescu, plantati pe listele PSD pentru alegerile parlamentare

1. Steluta Gustica Cataniciu

La alegerile europarlamentare din 2019, patronul trustului Intact, Dan Voiculescu, a primit de la Liviu Dragnea patru locuri eligibile pentru Bruxelles pe lista social-democratilor. PSD a obtinut in total doar noua mandate de europarlamentar, iar eurodeputatii controlati de Dan Voiculescu ( Maria Grapini Tudor Ciuhodaru si Cristian Terhes ) si-au facut loc in Parlamentul European. Marcel Ciolacu le-ar fi spus colegilor de partid ca PPUSL, partid controlat din umbra de Dan Voiculescu, va primi locuri eligibile la parlamentare, sustin surse citate de jurnalistii Adevarul. "Iliescu, Nastase, Ponta si Dragnea nu au putut sa-i spuna NU lui Dan Voiculescu in ultimii 20 de ani. Nu sunt eu mai smecher decat ei".Asa ca o parte dintre oamenii lui Voiculescu si-au facut loc pe lista PSD pentru alegerile parlamentare.Un deputat din partidul lui Voiculescu candideaza pe listele PSD. Cataniciu a fost si la PNL si ALDE . Deputata Steluta Cataniciu, din partidul lui Dan Voiculescu, va candida pe listele PSD in judetul Bihor. Steluta Cataniciu ocupa pozitia a doua pe listele pentru Camera Deputatilor.Steluta-Gustica Cataniciu este un deputat roman, ales in 2012 din partea Partidului National Liberal. In 2016, Cataniciu a fost din nou aleasa, de data aceasta din partea ALDE, iar pe 30 iunie 2020, a trecut la partidul lui Dan Voiculescu, PP-USL.Cataniciu a fost membra in comisia speciala care a modificat Legile Justitiei, desi, conform instantelor de judecata, ea nu ar avea dreptul, potrivit legii, sa fie in Parlament.Steluta Cataniciu si-a luat licenta in Drept, la Universitatea Babes Bolyai, in urma cu 20 de ani, dupa ce a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Dimitrie Cantemir, conform biografiei postate pe site-ul Camerei Deputatilor.Jurnalistii de la Ziar de Cluj scriu ca in perioada 2005-2008 Steluta Cataniciu a reprezentat PDL in Consiliul Judetean Cluj, dupa care a trecut la PNL, din partea caruia a fost consilier local la Cluj-Napoca pana in 2012, iar ulterior deputat.Inspectorii de integritate au sesizat ca, in 2009, in calitate de consilier local, avocata Steluta Cataniciu a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa, intrucat in calitate de consilier local a participat la adoptarea unei hotarari privind o societate cu care ar fi avut raporturi juridice.In decembrie 2013, Curtea de Apel Cluj a dat dreptate ANI, dar Cataniciu a facut recurs. In noiembrie 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins recursul ca nefondat, decizia fiind definitiva."Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din functie, precum si interdictia de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a raportului", spune legea.In ciuda deciziei instantei, Steluta Cataniciu a candidat la alegerile parlamentare din 2016, desi avea interdictie de a ocupa un loc in Parlamentul Romaniei, lucru confirmat chiar de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) la solicitarea Ziare.com, in 2017.Astfel, in octombrie 2016, AEP a precizat ca BEJ Cluj fusese informat in legatura cu situatia Stelutei Cataniciu, deputat in functie si candidat la Camera Deputatilor din partea ALDE (locul 1 pe lista)."Birourilor electorale de circumscriptie le-a fost adusa la cunostinta, cu Adresa BEC nr. 149/C/BEC/SCD/2016, lista persoanelor in privinta carora s-a stabilit interdictia de a ocupa pe o perioada de 3 ani o functie publica, in care figureaza si doamna Steluta Gustica Cataniciu", se arata in raspunsul primit atunci la redactie.Ziare.com a cerut o parere oficiala de la conducerea BEJ Cluj."Candidatura doamnei Steluta Gustica Cataniciu a fost admisa de catre Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 13 Cluj prin Decizia nr. 14 adoptata cu majoritate de voturi (5 voturi 'pentru', 2 voturi 'impotriva') in sedinta din data de 29. 10.2016.Membrii biroului electoral care au votat pentru admiterea candidaturii doamnei Cataniciu au apreciat ca la data de 29 octombrie 2016 nu exista nicio interdictie, atata timp cat pe lista intocmita de ANI, comunicata prin adresa BEC nr. 149/C/13.10.2016, este specificat faptul ca interdictia de 3 ani de a mai ocupa o functie/demnitate publica incepe de la incetarea mandatului de deputat 2012-2016.Membrii biroului electoral care au votat impotriva au apreciat ca, raportat la prevederile art.2, alin.6 din Legea 208/2015, coroborat cu art.58 alin.1 si art. 52 alin. 14 din aceeasi lege, candidatura doamnei Steluta Gustica Cataniciu nu indeplineste conditiile legale pentru a fi admisa. Atata timp cat doamna Steluta Gustica Cataniciu nu-si va putea exercita mandatul, aceasta nu intruneste nici conditiile legale pentru a candida", se arata in raspunsul oficial primit la redactie sub semnatura presedintelui BEJ Cluj, judecatorul Monica Trofin.ANI a informat Parlamentul cu privire la faptul ca Steluta Cataniciu (alaturi de alti alesi) nu poate ocupa functia de deputat, cerand invalidarea mandatului ei.Comisia de validare, insa, condusa de Florin Iordache , i-a validat candidatura Stelutei Cataniciu.Cazul Stelutei Cataniciu a aparut in 2017 si in raport MCV , in care i se cere explicit lui Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, sa revoce mandatul respectivului deputat.Din functia de deputat, Steluta Cataniciu a contribuit la modificarea legii educatiei sexuala, depunand un amendament prin care educatia sexuala e transformata in educatie sanitara, iar predarea ei se poate face doar cu acordul parintilor.Deputatul clujean Steluta Cataniciu a fost singurul parlamentar prezent care s-a abtinut la votul initiativei civice "Fara penali in functii publice", care a avut loc in data de 14 iulie, in plenul Camerei Deputatilor.Primarul municipiului Falticeni, Catalin Coman, vicepresedinte al organizatiei judetene PSD Suceava, s-a declarat revoltat de impunerea de la centru a lui Vlad Popescu, fiul lui Cristian Popescu Piedone, pe un loc eligibil pe listele PSD din Suceava.Astfel, pe locul trei, considerat eligibil la Camera Deputatilor, PSD l-a impus pe Vlad Popescu, liderul PPU-SL sector 5 Bucuresti, fiu al controversatului Cristian Popescu Piedone"Sunt foarte dezamagit in primul rand de listele pe care le-am vazut in presa. Total atipic si total nestatutar pentru ca in cadrul organizatiei judetene nu s-au discutat aceste liste decat in ordinea alfabetica, in totala bataie de joc pentru statutul si pentru membrii acestui partid", a declarat Coman pentru News Bucovina.El spune ca nu este posibil ca organizatia judeteana sa aiba o lista de candidati care vine de la Bucuresti cu niste persoane pe care, in parte, nici nu le cunoaste si ca "este o premiera de la Revolutie si pana acum ca o lista cu parlamentari sa nu le fie adusa la cunostinta membrilor de partid si sa fie impusa".Primarul din Falticeni a estimat ca in aceasta situatie PSD va avea cel mai slab scor din istorie in judetul Suceava."Suntem ca intr-o Scrisoare pierduta si va trebui sa-l sustinem pe Agamita Dandanache. La Falticeni nu-l voi sustine pe Agamita Dandanache, indiferent cum se va numi el, indiferent ca e trimis de la Bucuresti sau din alta parte pentru ca aici, in Suceava, noi trebuie sa decidem si nu Bucurestiul", a adaugat Catalin Coman pentru News Bucovina.Vlad Popescu a devenit cunoscut dupa ce firma pe care o detine a incheiat mai multe contracte cu institutii subordonate Primariei Sectorului 4 in perioada in care tatal sau, Cristian Popescu Piedone, era primar. Vlad Popescu a fost cercetat de procurori si pentru ca a platit o chirie de 7 bani pe zi pe metrul patrat pentru un teren inchiriat in parcul Lumea Copiilor, aminteste publicatia locala, dar dosarul a fost clasat.Agentia Nationala de Integritate (ANI) le-a cerut procurorilor sa verifice un posibil conflict de interese penal in cazul lui Vlad Popescu, fiului fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.Asta dupa ce Societatea Sport Team Kart, al carei unic asociat si administrator este Vlad Popescu, a incheiat, in 2013, un contract cu Administratia Domeniului Public al Sectorului 4, institutie din subordinea Primariei, potrivit raportului ANI.Contractul, incheiat pe o perioada de patru ani, prevedea ca firma Sport Team Kart sa plateasca 21.648 de lei, in 2015, pentru 123 de zile, joi, vineri, sambata si duminica, doar in perioada aprilie - octombrie.Daca analizam pretul contractului, stabilit in comun cu ADP, rezulta o chirie 176 de lei pe zi pentru 2.234 de metri patrati sau 0,07 lei/metru patrat/zi.Contractul era semnat pentru 400 de metri patrati, insa, in realitate, suprafata ocupata din parc si masurata de inspectori era de 2.234 de metri patrati. Terenul se afla in imediata apropiere a pistei de karturi din parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 din Capitala.Pentru anul 2017, contractul prevedea o chirie de 21.472 lei pe an, iar pentru 2018 si 2019 intelegerea era pentru 21.296 de lei.Primarul Piedone a semnat, in calitate de primar, doua acorduri de functionare pentru Sport Team Kart, societate unde fiul sau detine, potrivit datelor de la Registrul Comertului, calitatea de asociat unic si administrator.Dupa demisia din functia de primar a lui Cristian Popescu Piedone, in urma incendiului de la Clubul Colectiv si a protestelor de strada, firma lui Vlad Popescu a cerut, pe 29 decembrie 2015, rezilierea acestui contract cu primaria. Contractul a incetat incepand cu 1 ianuarie 2016.Potrivit inspectorilor ANI, alte doua societati care apartin copiilor fostului primar Piedone au primit autorizatii semnate de fostul edil.Astfel, God Trust Enterprises, care are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de restaurante, a primit trei acorduri si doua autorizatii de functionare, la aceasta firma fiind actionari fiul si fiica fostului primar.In cazul Chocoland SRL, firma care are ca obiect de activitate "comertul cu amanuntul al painii, produse de patiserie si produse zaharoase", Piedone a semnat un acord de functionare. Societatea apartine fiicei acestuia, care are calitatea de asociat unic si administrator, punctul de lucru fiind pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Sectorul 4.Pe 14 septembrie 2016, ANI a solicitat Parchetului de pe langa ICCJ sa il cerceteze pe Cristian Popescu Piedone pentru conflict de interese.ANI a precizat ca fostul primar al Sectorului 4 a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca organizatia de Prahova a solicitat prezenta Gratielei Gavrilescu, membru PPUSL, pe listele electorale ale social-democratilor pentru alegerile parlamentare.Inainte sa ajunga la PPUSL, Gratiela Gavrilescu a fost in PSD, ALDE si PNL.Gratiela Gavrilescu, unul dintre oamenii care a rupt PNL alaturi de Calin Popescu Tariceanu , a decis sa-l tradeze si pe liderul ALDE pentru PSD, dupa ce a acceptat oferta Vioricai Dancila de a se intoarce in Guvern.De profesie inginer chimist, aceasta are la activ patru mandate de deputat si unul de viceprimar al Ploiestiului.Si-a inceput cariera in partidul lui Dan Voiculescu, a trecut la liberali, apoi la ALDE, la PSD si apoi la PPUSL.Dupa ce si-a dat demisia din Guvern ca urmare a iesirii ALDE de la guvernare, Gratiela-Leocadia Gavilescu a batut palma cu PSD.Gratiela Gavrilescu are 54 de ani si a fost ministru al Mediului si in guvernele Grindeanu si Tudose. Ea a mai fost ministru al Mediului si al schimbarilor climatice si in perioada 17 decembrie 2014 - 17 noiembrie 2015, iar inainte de asta a mai detinut doua mandate de deputat, primul in 2004.La baza, aceasta este inginer chimist, dupa ce, in 1989, a absolvit Facultatea de Tehnologie Petrochimica a Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti, iar apoi a lucrat la o firma de prelucrarea cauciucului - SC ARPACOR SA Bucov, unde ajunge sa fie responsabil pentru toxicologie si protectia mediului.Mai tarziu ajunge director general al societatii, iar in paralel se inscrie in Partidul Umanist Roman (PUR - formatiune fondata de Dan Voiculescu).Aceasta paraseste in 2004 PUR si se inscrie in PNL Prahova, care o ajuta sa obtina un mandat de viceprimar al municipiului Ploiesti. Intre 2006 si 2011 este presedinte al Organizatiei Femeilor Liberale (OFL) Prahova, pentru ca mai apoi sa fie vicepresedinte al organizatiei pana in 2014.In acelasi an, Gavrilescu anunta ca demisioneaza din PNL si ca se inscrie in Partidul Liberal Reformator (PLR), formatiune abia-infintata de catre Calin Popescu Tariceanu. Decizia a venit in contextul in care Crin Antonescu a scos PNL de la guvernare, insa Calin Popescu Tariceanu a rupt partidul si a ramas la putere alaturi e Victor Ponta . In 2015, Gratiela Gavrilescu ajunge presedinte ALDE Prahova.La inceputul lui 2017, in timpul guvernarii Grindeanu, aceasta este propusa de ALDE pentru functia de ministru pentru relatia cu Parlamentul. Cateva luni mai tarziu aceasta este mutata la Mediu, dupa ce ALDE decide sa-i retraga sprijinul politic ministrului in functie, Daniel Constantin . Co-presedinte atunci al partidului, acesta din urma paraseste formatiunea lui Tariceanu si se inscrie in Pro Romania.In iunie 2017, Gavrilescu isi inainteaza demisia din functia de ministru al Mediului, alaturi de majoritatea membrilor din Cabinetul Grindeanu. Doua saptamani mai tarziu aceasta este propusa si investita in rolul de vicepremier si ministru in acelasi minister. Pe 27 august 2019, aceasta isi dadea demisia din functii ca urmare a iesirii ALDE de la guvernare."Echipa noastra consider ca este foarte buna, imbatabila la nivel de calitate profesionala - ii vedeti pe domnii profesori Streinu-Cercel, Rafila, vedeti reprezentanti ai administratiei publice locale, domnul Mutu, domnul Tudorache, domnul Popescu. De asemenea, colegii nostri care au muncit foarte mult si devotat pentru romani in Parlamentul Romaniei - doamna Oana Florea, domnul Daniel Zamfir, doamna Diana Tusa", a spus Gabriela Firea la depunerea listei de candidati PSD la Bucuresti.Deputatul PSD Oana Florea, care a condus Comisia speciala de ancheta privind alegerile din 2009 era in 2011 director executiv FACIAS, fundatia infiintata in 2008 de Dan Voiculescu.Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, a ocupat functia de director executiv al Fundatiei FACIAS din 2009 pana in 2014.Anterior, a fost director la S.C. Mister Net S.R.L., Bucuresti (2005-2009), profesor de limba engleza la Heorum Kindergarten and Eastern Institute (Coreea de Sud, 2002-2003), consilier la Camera Deputatilor (2001) si consilier juridic la Directia pentru protectia copilului, Bucuresti (1998-2001).In perioada 2014-2016, a fost asistent parlamentar acreditat la Parlamentul European, Bruxelles.Este membru in Comisia permanenta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului asupra Serviciului Roman de Informatii, vicepresedinte la Comisia Juridica.A obtinut in 1997 o licenta in Drept cu specializare in Drept si relatii internationale la Universitatea "Nicolae Titulescu" si un titlu de master in drept international si drept european la aceeasi Universitate.A urmat un "Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare / Universitatea Nationala de Aparare "Carol I".A criticat deschis desemnarea Laurei Codruta Kovesi drept candidat al Parlamentului European pentru sefia Parlamentului European, considerand ca este vorba despre "o jignire la adresa" Romaniei."Este un vot politic. Cu siguranta ca au existat negocieri politice. Urmeaza alte negocieri politice. Nu e ca la scoala, ca si cum ai da un examen si apoi poti sa contesti ceva. Politica e politica. Va trebui sa ne resemnam, practic. (...) Din punctul meu de vedere este o jignire la adresa tarii noastre", spunea Oana Florea, pentru Libertatea.Figura, alaturi de mai multi parlamentari PSD si PNL, printre semnatarii unei initiative legislative depuse in urma cu un an si care propunea ca persoanele care sunt eliberate din inchisoare si care provin din categorii defavorizate sa beneficieze de o serie de facilitati, precum imbracaminte, medicamente, adapost temporar sau masa la cantina sociala.Proiectul de lege, depus in martie 2018, a fost semnat de senatori si deputati de la PSD si PNL, printre care Robert Cazanciuc (PSD, Gabriel Andronache (PNL), Ioan Cupsa (PNL), Oana Florea (PSD), Petre Florin Manole (PSD), Eugen Nicolicea (PSD), Liviu Plesoianu (PSD), Valeria Schelean (PNL) sau Vasile Varga (PNL), potrivit Agerpres.Daniel-Catalin Zamfir a fost deputat in Parlamentul Romaniei in mandatul 2012-2016 din partea USL, iar in prezent este senator in Parlamentul Romaniei in mandatul 2016-2020 din partea PSD. Este casatorit cu realizatoarea de televiziune Oana Zamfir care lucreaza la postul Antena 3.Inainte sa intre in PSD, Daniel Zamfir a fost la PNL si apoi la ALDE. Daniel Zamfir a initiat un proiect legislativ prin care ministrii care refuza in mod repetat sa se prezinte la audieri in comisiile parlamentare ar putea fi pedepsiti cu inchisoarea.Refuzul repetat al unui membru al Guvernului de a se prezenta la lucrarile comisiei parlamentare la care este invitat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, proiect depus la Senat."Ca urmare a unor situatii repetate in care membri ai Guvernului au refuzat sistematic si nejustificat sa participe la lucrarile comisiilor permanente sau comisiilor de ancheta, desi au fost invitati in repetate randuri atat de Birourile de conducere ale comisiilor, cat si de Camera Deputatilor sau Senat prin decizia Biroului permanent al respectivei Camere, dialogul interinstitutional, precum si controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului a fost periclitat. Pentru a stopa perpetuarea acestui comportament, care conduce la o lipsa totala de transparenta prin evitarea controlului parlamentar, se impune completarea actualei legislatii astfel incat prezenta membrilor Guvernului la lucrarile Camerei Deputatilor/Senatului sau ale comisiilor permanente speciale si de ancheta sa fie garantat", se arata in expunerea de motive a proiectului, semnata de senatorul Daniel Zamfir.Potrivit proiectului, legea privind responsabilitatea ministeriala se completeaza cu lit. c, alineatul al doilea al art. 8: "Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani urmatoarele fapte savarsite de catre un membru al Guvernului: c) refuzul repetat de a se prezenta la lucrarile comisiei permanente la care este invitat, in cadrul activitatii de informare a Parlamentului de catre membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata'.