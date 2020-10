Partidul fondat de Dan Voiculescu da in judecata Guvernul pentru ca a interzis pelerinajul de Sfanta Parascheva: "Tara asta a ajuns cu cutitul la os"

"Respectivele hotarari sunt nelegale, fiind emise cu incalcarea dispozitiilor legale imperative, a drepturilor si libertatilor fundamentale garantate atat constitutional, cat si prin Tratatele la care Romania este parte", sustine avocatul Daniel Ionascu, presedintele executiv al PPU (social-liberal), intr-un comunicat de presa. Potrivit acestuia, Guvernul nu poate sa restranga exercitiul libertatii religioase, printr-o ordonanta data in baza unei legi de abilitare, asa cum impun Constitutia Romaniei si jurisprundenta Curtii Constitutionale."Restrictionarea accesului credinciosilor la sarbatoarea Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, in conditiile in care organizatorul - Arhiepiscopia Iasilor, cu sprijinul autoritatilor locale, a luat toate masurile de siguranta ce se impun pentru respectarea de catre pelerini a normelor sanitare si de distantare, in vederea prevenirii si combaterii raspandirii epidemiei de COVID-19, este o masura nejustificata si abuziva," se arata in comunicatul de presa.Daniel Ionascu a fost luni seara in studioul Sintezei Zilei, de la Antena 3, unde a facut mai multe declaratii, despre acest proces "Sa ne aparam si sa stergem lacrimile de pe obrazul mamelor noastre, iar pentru cei care nu le mai au, ci le au in ceruri, sa stergem lacrimile lui Dumnezeu din sufletul nostru, al fiecaruia, pentru ca tara asta a ajuns cu cutitul la os. Nu se mai poate!," a declarat avocatul.