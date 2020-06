"Valeriu Nicolae: Despre gargara"

Ziare.

Fosti turnatori la securitate hotarati sa nu fie mai fraieri decat Rosca Stanescu, Cristoiu sau Chirieac sunt inca multi, iar izvorul de oportunisti nesimtiti nu a secat niciodata, ca doar Gadea, Badea, Ciutacu si Ciuvica sunt oameni de succes. Multi depind de ei financiar, iar si mai multi depind de banul public si de felul catastrofal de administrare resurselor publice. Ciolacu si Rares Bogdan sunt si ei mari oameni politici zilele astea, iar doamna Viorica a fost prima doamna pe postul de prim-ministru.Toti cei mai de sus voteaza sau sunt votati. Sunt foarte bine reprezentati de catre partidele vechi, ca doar Isarescu, Melescanu, Basescu si Nicolicea au fost toti "politicieni promitatori" in gasca lui Iliescu si Nastase. PNL -ul a fost construit pe banii lui Dinu Patriciu , un apropiat al domnului Melescanu si Tariceanu, iar doamna Firea l-a servit pe Isarescu, pe Dan Voiculescu, pe Ponta si pe Dragnea. Domnul Olteanu a fost seful liberal al Parlamentului, desi bunica domniei sale a fost una dintre cele mai importante figuri ale comunismului sovietic si raspunzatoare pentru arestarea multor liberali.Lipsa incredibila a bunului simt, bun simt care ar trebui sa opreasca oamenii cu legaturi directe cu fosta Securitate sa isi doreasca functii publice este intr-adevar socanta, dar pare a fi numitorul comun al politicienilor vechi pentru succes.Bunul simt poate sa fie cartea castigatoarea a partidelor noi. Bunul simt lipsit de curaj este insa o mare slabiciune.In general oamenii care voteaza USR , PLUS, sunt oamenii satui de cei mai sus mentionati, oameni fie convinsi ca sunt peste media de inteligenta, fie chiar peste media de inteligenta. Ei sunt, in mod firesc, minoritari, dar indeajuns de multi pentru a putea castiga alegerile.Marea lor majoritate nu sunt deloc entuziasmati de pupincurism. Sunt oameni critici, daca nu ar fi asa ar inghiti si ei avalansa de manipulare venita de la televizor. Nu sunt oameni care cedeaza usor, caci au stat o mare parte dintre ei zeci sau sute de ore pe la diverse proteste In general, critica sustinatorilor este punctuala si foarte diferita de critica postacilor PSD . Este foarte putin probabil ca, cei care critica, adesea dur, cele doua partide, sa voteze altceva nu de alta, dar variantele sunt catastrofale.Incapacitatea celor doua conduceri USR PLUS de a folosi in mod pozitiv critica acestora este un lucru la fel de trist precum este si ezitarea celor doua partide de a se pozitiona dur impotriva domnului Isarescu sau nevoia exagerata de recunoastere si slava a liderilor.In ultima vreme devine din ce in ce mai iritanta pozitia membrilor radicali USR PLUS convinsi ca orice critica adresata idolilor lor va distruge sansa Romaniei de a scapa de PSD. Cazul oamenilor din jurul domnului Nicusor Dan este un fapt ingrijorator. Ironic, dar oarecum logic, acestora li se alatura o gasca destul de consistenta de oportunisti prezenti in ambele partide. Oameni intr-o cautare permanenta de pozitii publice capabile sa le aduca bani si glorie sunt destui si in partidele noi, iar pana acum nici unul din cele doua partide nu pare sa fi gasit solutia de a-i descuraja. Populismul (nu rar desantat), precum si ipocrizia, vin la pachet cu puterea politica si nu sunt tratabile cu pupincurism sau amnezie partiala.Solutia este destul de simpla. Conducerile ambelor partide ar trebui sa fie preocupate de o reforma capabila sa promoveze constant oameni noi remarcabili profesional si prin ceea ce au facut bine pentru semeni lor in pozitii de lideri de opinie pe domeniul lor. Este drept ca nu ne putem baza mai deloc pe capacitatea de autocontrol a politicianului roman de a se abtine de a comenta despre lucruri la care nu se pricepe. Totusi lucrul acesta este necesar si ar trebui impus de conducerea celor doua partide si de membrii acestora.O Alianta in care nimeni nu discuta despre ceea ce nu se pricepe va fi obligata sa promoveze o multime de oameni, altii decat gargaragii cu care ne-au obisnuit partidele vechi. Ar fi o dovada de bun simt ca liderii ambelor partide sa promoveze cat mai multi oameni remarcabili din partid (si sunt destui in ambele partide). Ar forta disparitia oportunistilor sau reformarea acestora. Ar mari semnificativ numarul politicienilor implicati direct si nu doar cu vorbe in schimbarea in bine a Romaniei.Nu este deloc greu si ar fi o dovada clara de bun simt sa nu vorbesti despre saracie daca nu ai ajutat tu, domnul sau doamna politician, in mod direct si dezinteresat, inainte de a fi politician, cel putin o familie saraca sa traiasca un pic mai bine. Nu e greu sa le ceri colegilor de partid care vor sa vorbeasca despre educatie sa faca meditatii cu copii care nu isi pot permite inainte de a iesi public pe tema educatiei. Vechii politicieni sunt foarte buni in a mima competenta. Sansa celor noi este sa o dovedeasca cu ceea ce au facut inainte de a discuta public.Sigur ca gargara celor de la USR, PLUS, este preferabila celor de la PSD, PNL, UDMR , PMP, ALDE , nu de alta, dar este mult mai ieftina, ambele partide fiind lipsite de baroni. Totusi riscul mare este sa nu incepem tot mai multi sa credem ca tot gargara este.