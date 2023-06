Vedeta din România care se mută într-un container, pentru că nu mai are bani de facturi

Dana Coteanu era o celebră rapperiță din anii 90, cunoscută sub numele Dana Marijuana. După ani mulți de succes, ea s-a retras din activitatea muzicală, dar și din viața publică.

Pentru Dana Marijuana ultimii ani nu au fost deloc benefici, ba chiar a fost nevoită să treacă prin multe cumpene.

Acum, problemele ei par a fi atins o nouă dimensiune. Artista este nevoită să se mute într-un container în Constanța, din cauză că nu mai poate să își achite facturile la lumină, gaze și alte utilități, susține spynews.ro.

Singura ei sursă de venit este o pensie de 1700 de lei.

„Trăiesc din banii din pensie. Ăştia sub banii mei siguri, cu care încerc să trec de la o lună la alta. Am vreo 1.700 de lei. Nu vă pot spune exact suma, fiindcă mai variază, dar nesemnificativ. În condiţiile astea, mi-ar prinde bine câteva concerte! Nu mi-a fost deloc uşor să-mi plătesc facturile de gaz şi de curent, peste iarnă. Cât despre mâncare, ce să mai vorbim. Am ieşit ieri la magazin pentru cele de bază şi am cheltuit pe te miri ce cam 250 de lei', a afirmat Dana Marijuana, pentru Impact.ro.

Dana Marijuana și-a câștigat popularitatea după lansarea piesei „Cea mai fidelă fată', în 1999, hit care a consacrat-o drept artistă de hip-hop.

Vedeta a pus pe loc secund cariera muzicală pentru a se dedicata educației celor două fiice ale sale: Alesia (15 ani) și Iris (6 ani).