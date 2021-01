Judecatoarea Dana Girbovan, noua sefa a Curtii de Apel Cluj: "Voi avea un cuvant de spus la orice modificare majora adusa legilor justitiei"

Cine este Dana Girbovan

"Voi avea un cuvant de spus la orice modificare majora adusa legilor justitiei, mai ales daca se pune in discutie statutul judecatorilor sau garantiile de independenta. Independenta justitiei nu este un privilegiu al judecatorilor, ci un drept fundamental al cetatenilor, de aceea nu trebuie acceptat nici un pas inapoi de la garantiile de independenta deja castigate. Trebuie luptat permanent pentru intarirea independentei justitiei, corelativ cu cresterea responsabilitatii acesteia.Atunci cand se pun in discutie modificari la legile justitiei instantele sunt de regula consultate fie de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, fie de catre Ministrul Justitiei. Rolul presedintelui curtii este de a organiza o consultare eficienta si reala a judecatorilor, de a incuraja participarea acestora la dezbateri si, in final, de a transmite catre CSM si MJ rezultatul consultarilor, propunerile si argumentele judecatorilor, lucru pe care il voi face ori de cate ori e nevoie", a declarat Dana Girbovan pentru publicatia Clujust.ro "Am fost si voi fi mereu vocala, indiferent de ce pozitie am ocupat sau voi ocupa, atunci cand independenta justitiei si drepturile si libertatile fundamentale ale omului au fost sau vor fi incalcate sau amenintate", a mai precizat judecatoarea.In varsta de 42 de ani, Dana Girbovan este absolventa a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca si Institutul National al Magistraturii. Din 2007, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania, o asociatie profesionala care a contestat protocoalele cu SRI, pe motiv ca au incalcat in mod direct si extrem de grav independenta justitiei.In 2019, numele sau a fost implicat intr-un scandal , pe fondul nominalizarii sale, de catre premierul Viorica Dancila , ca ministru al Justitiei. Dana Garbovan a acceptat propunerea si chiar a demisionat din magistratura pentru ca procedura de numire a sa ca ministru sa poata fi initiata. Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit atunci de urgenta si i-a aprobat cererea de eliberare din functia de judecator, prin demisie. Girbovan a revenit, insa, la scurt timp asupra deciziei, in conditiile in care nu a fost acceptata de catre presedintele Klaus Iohannis De-a lungul vremii, Dana Garbovan a declarat public ca Justitia se confrunta cu multiple probleme, "de la protocoale secrete si abuzuri, la supraincarcarea instantelor si parchetelor, legislatie incoerenta, bugete insuficiente si deficit de personal". In acelasi timp, i-a criticat dur pe magistratii care au iesit in strada."Dupa ce de peste 10 ani justitia a fost afectata de protocoale si hotarari secrete, de campanii electorale focusate pe justitie , de "telejustitie" si bilanturi triumfaliste ale luptei anticoruptie , nu putem sta pasivi vazand ca se trece acum la justitia "populara", unde problemele justitiei se vor rezolvate in strada, numarand protestarii pro sau contra unei teme ce priveste justitia", spunea judecatoarea.In 2017 cand prin Legile Justitiei a fost infiintata Sectia Speciala de anchetare a magistratilor, Uniunea Nationala a Judecatorilor anunta ca este de acord "in principiu" cu propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader , de infiintare a unei structuri specializate de parchet care sa investigheze doar magistrati UNJR considera "oportuna" crearea unei structuri de parchet care sa investigheze doar magistrati, "pentru a asigura protejarea judecatorilor si chiar a procurorilor de orice presiuni venite din partea altor procurori, pe de-o parte, dar si pentru a evita situatii in care afinitatile sau, dimpotriva, adversitatile locale intre procurori sau judecatori ar putea afecta impartialitatea anchetelor ce ii privesc pe magistrati".CITESTE SI: