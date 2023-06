Unde a ajuns prezentatoarea Dana Grecu după despărțirea de Antena 3

Cunoscuta jurnalistă Dana Grecu (în prezent Dana Chera), consacrată la postul de televiziune Antena 3, și-a schimbat din nou locul de muncă.

Dana Grecu a renunțat în 2018 la colaborarea cu Antena 3, după ce a născut. Ea s-a întors în televiziune în 2022, la Etno TV.

Acum, Dana Grecu a luat o nouă decizie radicală, alegând să se mute la Metropola TV, unde va prezenta două emisiuni.

„Cele două producții pe care am convenit alături de conducerea postului să le realizez, „Vezi ce crezi!” și „Curat”, au ca scop prezentarea cu cât mai multă acuratețe a unor informații controversate sau neclare, din actualitate. Sper ca oamenii care ne urmăresc să se simtă respectați și prețuiți. În fapt, asta a fost ideea de la care am plecat atunci când am gândit proiectele”, spune Dana Chera.