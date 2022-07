Dana Rogoz a dezvăluit de unde are bani pentru primul său scurtmetraj: ”Bugetul e deja o întreagă poveste”

Actrița Dana Rogoz urmează să regizeze primul său scurtmetraj, pe care l-a scris în autorulotă, pe telefon, în drum spre Viscri.

Inițial a dorit să îl regizeze soțul său, Radu, însă el a încurajat-o să o facă singură, fiind viziunea ei. Referitor la buget, spune că este „o întreagă poveste”. Ea și cei doi frați ai săi au primit moștenire de la tatăl lor o garsonieră, după ce a murit, astfel că banii s-au împărțit la trei.

”Acum vreun an jumate am scris un scenariu pentru un scurtmetraj. Ideea lui o purtam in minte de cateva luni bune si, la insistentele lui Radu, m-am apucat sa o pun si pe hartie. Ma rog, primul draft l-am scris de fapt pe telefon, in Notes, stand in autorulota pe scaunul din dreapta, in drum spre Viscri. Am scris scenariul cu tot cu replici, din prima clipa, adica foarte aproape de forma in care se va filma. Ma gandeam ca daca lui Radu ii va placea, il va putea regiza el. Dar iar la insistentele lui, dar si ale lui Claudiu Mitcu (regizor si producator, cu care am mai lucrat pana acum 2 scurtmetraje), am luat hotararea de a regiza chiar eu. "E scenariul tau, e viziunea ta. Am mare incredere in tine, Dana" mi-a spus Radu si mi-a dat aripi.

Asa am inceput pregatirea scurtmetrajului. Cat priveste bugetul lui, e deja o intreaga poveste... Dupa ce a murit tata, fratii mei si cu mine am impartit la 3 banii de pe o garsoniera mostenita de la el. Si precum cei 3 purcelusi, fratele cel mare a folosit partea lui pentru renovarea unui apartament, mijlociul i-a investit intr-un joc pe calculator (fiind game designer), iar eu ii voi investi in acest scurtmetraj. Mi se pare ca voi dau un sens acestor bani, ca in felul acesta imi va ramane mereu ceva de la tata. Ei reprezinta asadar cea mai mare parte a bugetului, la care se adauga fonduri proprii, multi prieteni in echipa si cativa sponsori care au sarit sa ma ajute, pentru ca acest scurtmetraj sa existe. Sper sa nu dezamagesc pe nimeni.

Acum sunt in autorulota, asa cum ma vedeti, in drum spre Viscri, spre filmare. Sa ne tineti pumnii, va rog mult”, a scris Dana Rogoz pe Facebook.

