Dana Rogoz dezvăluie cum menține pasiunea în relația cu soțul mai mare cu 20 de ani: „Astea sunt nebuniile noastre”

Dana Rogoz (37 ani) a fost nu o dată criticată pentru relația cu soțul ei, regizorul Radu Dragomir, care este mai mare decât ea cu aproape 20 de ani.

În ciuda celor care au strâmbat din nas vizavi de alegerea ei, relația dintre aceștia rezistă foarte bine de 11 ani, iar Dana și Radu au doi copii frumoși, care le fac viața plină.

Actrița a vorbit deschis despre iubirea cu Radu, dezvăluind care sunt nebuniile lor: „Ne-am creat un obicei ca, imediat după ce lăsăm copiii la școală și grădiniță, să ne bem cafeaua împreună. Ăla e timpul nostru, când ne vorbim și ne conectăm. Serile, dacă mai avem forță, mai băgăm un film sau un episod de serial, acasă. Iar uneori, rugăm pe cineva să ne ajute, ca să putem merge la cinema ori la teatru. Cam astea sunt nebuniile noastre. Iar faptul că se mai întâmplă uneori ca dimineața, după ce eu am avut în seara de dinainte spectacol, el să îi ducă pe Vlad și Lia la școală și grădiniță, pregătindu-le micul dejun, hainele, bagajele, tot, doar pentru a mă mai lăsa pe mine să dorm un pic și să mă odihnesc, mi se pare un gest foarte romantic”.

Ea s-a referit și la prejudecățile pe care le-a înfruntat de-a lungul anilor. „Nu m-am luptat niciodată cu prejudecățile celor din jur. E firesc ca unii oameni să judece, din exterior, și să își traducă această relație în funcție de experiența lor de viață. Dar noi am fost atât de siguri pe ce simțeam, încă de la început, încât comentariile negative nu aveau cum să ne atingă. Plus că veneau din partea unor oameni care, de fapt, nu ne cunoșteau deloc. Cei care ne erau apropiați au știut de la bun început că ceea ce am găsit noi e ceva rar”, a declarat actrița pentru revista VIVA!, conform peroz.ro.

