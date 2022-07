Dana Rogoz, la capătul unui drum de 29 de ore, timp în care unuia dintre copii i s-a făcut rău: "Am ajuns în paradis! Îmi venea să plâng de fericire"

Dana Rogoz a plecat în vacanță împreună cu soțul său și cei doi copii, în Bali. Actrița a relatat cum a decurs drumul de 29 de ore pentru cei mici și a postat poze cu locul de vis în care au ajuns, după un zbor cu peripeții.

"Am ajuns în paradis! Trebuie să vă recunosc că drumul nu a fost tocmai ușor. Și nu pentru că au fost multe ore de zbor, pentru că au fost copiii agitați sau pentru că am avut 2 escale sau alte motive la care te gândești înainte de a te începe o călătorie cu familia.

Nu, copiii au fost chiar foarte înțelegători și cooperanți, pentru un drum de aproape 29 h, cu tot cu întârzierea ultimului avion intern. În timpul zborului, Vlad s-a uitat la televizor și a dormit, Lia s-a jucat cu noi și a dormit și ea mare parte din traseu, în brațele noastre.

Problema a fost că în escală în aeroport în Doha, fix după ce a alergat pe tobogane cu Lia la unul dintre locurile de joacă, lui Vlad i s-a făcut brusc rău. A început să aibă frisoane, să spună că îi vine să vomite, se făcuse foarte palid... așa că fuga cu el la clinica din aeroport să îl vadă un medic.

L-a consultat, i-a dat un antivomitiv, un antitermic și ne-a lăsat să plecăm mai departe de îndată ce febra a început să scadă. Dar am avut mai multe momente în care am crezut cu toții că vom pierde conexiunea către Jakarta. Unul dintre ele fiind după ce ieșisem deja din clinică, iar medicul companiei Qatar a trebuit să dea și el ok-ul pentru zbor, în ultimul moment, pe baza raportului primit de la medicul aeroportului.

Pe Radu care rămăsese cu Lia dormind în căruț în față porții îl întrebau deja dacă ar fi de acord să continue călătoria fără noi... În fine, am ajuns cu toții în Bali și, după toate peripețiile, când am intrat și am văzut această frumusețe de casă, pe care am închiriat-o prin airbnb, mai că îmi venea să plâng de fericire. Aici vom stă în total 3 nopți, până ne dezmeticim puțin și cu schimbarea de fus orar. E vis paradis!", a scris Dana Rogoz pe pagina sa de pe Facebook.

