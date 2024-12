Diferența de vârstă dintre Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir. Nunta celor doi a provocat un foarte mare scandal

Dana Rogoz s-a căsătorit în iunie 2012 cu regizorul Radu Dragomir. Între cei doi există o diferență de vârstă de aproape 20 de ani. Când s-au cunoscut, actrița avea 19 ani, iar soțul ei 37 de ani. Faptul că au devenit un cuplu a șocat pe toată lumea, mai ales pentru că nu erau generații apropiate, iar oamenii începuseră să-i spună regizorului „moșul, moșul”. Apoi, pentru că acesta divorțase de soția lui pentru a fi cu Dana Rogoz.

Radu Dragomir (58 de ani) a fost căsătorit cu Ozana Oancea (57 de ani) și împreună au un fiu. Cei doi actori au fost împreună 12 ani, după care s-au căsătorit la venirea pe lume a lui Barbu.

Fosta soție a lui Radu Dragomir a dat cărțile pe față

Dana Rogoz are doi copii cu Radu Dragomir și un mariaj fericit. Cei doi însă au început o relație de pe vremea când actrița avea doar 19 ani. La cei 26 de ani ai Danei, regizorul a cerut-o de soție și au avut o nuntă ca în povești.

Deși nu au recunoscut vreodată, Dana Rogoz a început relația de iubire cu Radu Dragomir pe când acesta era căsătorit cu Ozana Oancea. Întreaga situație a fost destul de scandaloasă la vremea respectivă.

„Ne-am cunoscut la teatrul Podul, un teatru studențesc. Eu eram studentă deja la Teatru, iar el era student la Electronică. A terminat Electronică, cu chiu cu vai, iar apoi a făcut regie de film.

Ne-am căsătorit abia când am aflat că o să-l am pe Barbu, ne-am codit mult, asta și pentru că eu detest cuvântul „divorț“. Prietenilor noștri li se întâmplă să se însoare și să se mărite în masă, în jurul nostru, iar apoi să divorțeze la fel de în masă, și mi s-a părut că acel act nu e necesar, căsătoria oficială e ceva ce poate conduce la o despărțire foarte urâtă, numită divorț.

Când te căsătorești, te duci în față unui preot și a ofițerului stării civile, dar când divorțezi te duci la un judecător. Eu nu sunt un om anxios, dar cuvintele judecător, pușcărie, contravenție, infracțiune mă sperie foarte tare. Am citit „Mizerabilii“ când eram mică și asta e una dintre spaimele vieții mele, să ajungi dintr-un om cinstit un infractor, într-un moment care te pune pe picior greșit”, a spus Ozana Oancea pentru revista Tango. Din păcate, frica actriței s-a concretizat și, la fel ca în cazul prietenilor, a divorțat de Radu Dragomir într-un mod chiar urât.

„Din perspectiva mea, faptul că relația mea s-a destrămat nu are legătură cu apariția copilului, ci se leagă de cu totul alte apariții din viețile noastre. Nu e copilul în niciun fel vinovat”, a mai spus fosta soție a lui Radu Dragomir.

Ozana Oancea a mărturisit, la șase ani de la divorț, că Dana Rogoz a fost o extraopțiune. Actrița a povestit cum a fost momentul în care s-a despărțit oficial, iar soțul ei a plecat în casa altei femei.

„Pai le-am acceptat pe toate asa cum au venit, ferme, clare, foarte brusc si foarte tăios, iar eu am răspuns la fel de repede și clar. Recunosc că nu m-am gândit decât la momentul de atunci, nu la ce se va întâmpla în următorii 20 de ani. Am zis: ok, vrei să pleci, du-te. Și s-a dus. Dar după aceea nu m-am repliat foarte repede, căci viața mea depindea foarte mult de relația noastră, îmi lăsasem deoparte ocupațiile mele ca să le facem pe cele comune și a trebuit să le separăm.”

„E destinul lui de acum încolo, e un om care și-a părăsit familia pentru o extraoptiune. E problema lui, până la urmă, cum se împacă cu statutul lui de om care a plecat din casă către o femeie foarte tânăra…”

„Cred că m-ar fi durut mult mai tare dacă femeia pentru care a plecat el de lângă noi ar fi fost cineva care să-mi semene în vreun fel, cu care să mă pot compară în vreun fel, din punct de vedere al vârstei, al mediului… Dar el a plecat către cu totul și cu totul altceva, deci mi se pare mai simplu de acceptat. Nu am putut gândi lucrurile în ideea că a fost o insuficientă mică între noi, nu am putut spune că, dacă m-aș fi străduit un pic, aș fi putut să evit asta. Ce și-a dorit el a fost cu totul altă viață”, a mai spus Ozana Oancea pentru Tango.

