Dana Rogoz, noi imagini din casa de la Viscri. Actrița și soțul ei construiesc o nouă anexă FOTO

Dana Rogoz și Radu Dragomir petrec câteva zile de relaxare la Viscri, împreună cu cei doi copii ai lor, Luca și Lia. Familia a profitat de mini-vacanță pentru a continua lucrările la casa restaurată, iar actrița a împărtășit noi imagini pe contul său de Instagram din curtea locuinței, precizând că proiectul nu este încă finalizat.

În urmă cu câțiva ani, cei doi au achiziționat o casă în Viscri, pe care și-au dorit să o amenajeze într-un stil rustic, păstrând detalii autentice ale zonei. În prezent, pot locui în cele două camere deja finalizate și mobilate cu obiecte vintage, însă curtea găzduiește încă un șantier, unde familia construiește o anexă pe fundațiile vechi.

„Aseară, după spectacolul meu, am plecat spre Viscri. Copiii efectiv numărau zilele până la această mini-vacanță. Și noi la fel. Deși suntem într-un alt șantier, căci construim o anexă a casei, pe vechile fundații, e minunat. Curtea ni s-a umplut de găini, bibilici și curci venite din vecini să ne inspecteze rulota. Copiii au săpat gropi, au improvizat podete, au ademenit câini și pisici cu mâncarea adusă de la București, au alergat, s-au umplut de noroi… și e abia prânzul. Per-fect!”, a povestit Dana Rogoz pe Instagram, alături de fotografii cu familia.

Pe lângă activitățile din mini-vacanță, Dana a trăit și momente emoționante alături de fiica ei, Lia, care și-a făcut debutul în film la doar 5 ani. Micuța a participat pentru prima dată la filmările unui scurtmetraj, urmând exemplul mamei, care a pășit în cinematografie tot de la o vârstă fragedă.

„Azi a fost prima ei zi de filmare pentru un scurtmetraj. Cred că se vede și din aceste fotografii, surprinse din spatele camerei de filmat, că micuța s-a simțit în largul ei. A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru, așa că după am avut timp și de parc, și de desene și de prăjituri. Sunt tare mândră de ea, pentru răbdarea și atenția de care dă dovadă. Cel puțin până acum”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

