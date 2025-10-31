Dana Rogoz, noi imagini din casa de la Viscri. Actrița și soțul ei construiesc o nouă anexă FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 12:09
275 citiri
Dana Rogoz, noi imagini din casa de la Viscri. Actrița și soțul ei construiesc o nouă anexă FOTO
Dana Rogoz și-a îndeplinit cel mai mare vis, să doarmă în casa de la Viscri. FOTO: Dana Rogoz/Facebook

Dana Rogoz și Radu Dragomir petrec câteva zile de relaxare la Viscri, împreună cu cei doi copii ai lor, Luca și Lia. Familia a profitat de mini-vacanță pentru a continua lucrările la casa restaurată, iar actrița a împărtășit noi imagini pe contul său de Instagram din curtea locuinței, precizând că proiectul nu este încă finalizat.

În urmă cu câțiva ani, cei doi au achiziționat o casă în Viscri, pe care și-au dorit să o amenajeze într-un stil rustic, păstrând detalii autentice ale zonei. În prezent, pot locui în cele două camere deja finalizate și mobilate cu obiecte vintage, însă curtea găzduiește încă un șantier, unde familia construiește o anexă pe fundațiile vechi.

„Aseară, după spectacolul meu, am plecat spre Viscri. Copiii efectiv numărau zilele până la această mini-vacanță. Și noi la fel. Deși suntem într-un alt șantier, căci construim o anexă a casei, pe vechile fundații, e minunat. Curtea ni s-a umplut de găini, bibilici și curci venite din vecini să ne inspecteze rulota. Copiii au săpat gropi, au improvizat podete, au ademenit câini și pisici cu mâncarea adusă de la București, au alergat, s-au umplut de noroi… și e abia prânzul. Per-fect!”, a povestit Dana Rogoz pe Instagram, alături de fotografii cu familia.

Pe lângă activitățile din mini-vacanță, Dana a trăit și momente emoționante alături de fiica ei, Lia, care și-a făcut debutul în film la doar 5 ani. Micuța a participat pentru prima dată la filmările unui scurtmetraj, urmând exemplul mamei, care a pășit în cinematografie tot de la o vârstă fragedă.

„Azi a fost prima ei zi de filmare pentru un scurtmetraj. Cred că se vede și din aceste fotografii, surprinse din spatele camerei de filmat, că micuța s-a simțit în largul ei. A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru, așa că după am avut timp și de parc, și de desene și de prăjituri. Sunt tare mândră de ea, pentru răbdarea și atenția de care dă dovadă. Cel puțin până acum”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Ana de Armas s-a despărțit de Tom Cruise, după aproape un an de relație. Care a fost motivul actriței
Ana de Armas s-a despărțit de Tom Cruise, după aproape un an de relație. Care a fost motivul actriței
Relația dintre Ana de Armas și Tom Cruise, care a stârnit interes încă de la primele zvonuri, s-a încheiat, iar motivele par să fie legate de ritmul prea rapid al poveștii lor de dragoste....
Gina Chirilă, adevărul despre despărțirea de Bogdan Vlădău. Modelul a transmis un mesaj emoționant
Gina Chirilă, adevărul despre despărțirea de Bogdan Vlădău. Modelul a transmis un mesaj emoționant
Gina Chirilă a transmis recent un mesaj cu puternic impact emoțional, care pare să reflecte perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Bogdan Vlădău. După o lungă perioadă...
#Dana Rogoz, #dana rogoz casa, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Momentul in care jandarmii il amendeaza cu 3,000 de lei pe organizatorul marsului de comemorare Colectiv
ObservatorNews.ro
Facturile la electricitate si caldura cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cat vom plati mai mult
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Infecția cu Covid-19 în timpul sarcinii afectează dezvoltarea neurologică a copilului. Risc mai mare de autism sau probleme de vorbire și motorii STUDIU
  2. Dana Rogoz, noi imagini din casa de la Viscri. Actrița și soțul ei construiesc o nouă anexă FOTO
  3. Ana de Armas s-a despărțit de Tom Cruise, după aproape un an de relație. Care a fost motivul actriței
  4. Gina Chirilă, adevărul despre despărțirea de Bogdan Vlădău. Modelul a transmis un mesaj emoționant
  5. Horoscop zilnic. Vineri, 31 octombrie. Zodia care revede o veche cunoștință
  6. Bancul zilei: Ce afacere nu merge la români
  7. Top patru destinații călduroase pentru final de toamnă. Unde se ajunge ușor și ieftin din România VIDEO
  8. Mesaje emoționante găsite după mai bine de 100 de ani pe o plajă din Australia. Doi soldați care plecau la război au lăsat scrisori într-o sticlă. "Bunicul nostru ne-a întins mâna din mormânt" VIDEO FOTO
  9. Un medic de la Harvard dezvăluie greșelile frecvente pe care le faci la micul dejun și care îți „distrug” intestinele
  10. Peștele, prietenul inimii. Ce spun cardiologii și cum îl păstrezi corect în frigider