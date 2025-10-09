Dana Rogoz a împărtășit un moment special de familie. Cum a impresionat-o fiul ei: „Am băiat mare”

Actrița Dana Rogoz, cunoscută pentru aparițiile sale pe scenă și pe micile ecrane, a împărtășit recent pe Instagram o reușită impresionantă a fiului ei, Vlad, în vârstă de 11 ani: copilul a reușit să se întoarcă singur acasă de la școală, schimbând două autobuze, chiar și când ploua.

„Am băiat mare, atât voiam să vă spun. Vine singur, seara, de la școală până acasă, schimbând 2 autobuze. Nici măcar ploaia de ieri nu l-a intimidat. Mi se pare incredibil că am ajuns la etapa asta. Urmează să îi pun și cheia de gât!”, a povestit Dana pe contul ei de Instagram.

Dana și soțul ei, Radu Dragomir, sunt împreună de 21 de ani, dintre care 13 căsătoriți, și au doi copii: Vlad și Lia. Actrița a subliniat că ambii copii sunt extrem de responsabili și că părinții lor îi sprijină să fie curioși și să exploreze lumea:

„Vlad are o sensibilitate aparte pe care poate, la un moment dat, o să și-o canalizeze în zona artistică, dar momentan este interesat de matematică și robotică. Lia este încă la vârsta la care vrea să facă ”pestacol”, nu spectacol, dar trece etapa aceasta și nu știu dacă se va menține. Momentan, Lia este un copil mai docil, cu care s-a lucrat mai ușor din acest punct de vedere”, a explicat Dana Rogoz.

Dana Rogoz, detalii din viața de familie

Călătoriile fac parte din rutina familiei Rogoz-Dragomir, iar experiențele lor sunt adesea împărtășite cu urmăritorii de pe Instagram. Actrița a clarificat însă că viața lor nu este doar vacanțe constante:

„Pare că mergem mult, pentru că postez și din alte vacanțe, dar real este că am avut doar două săptămâni de concediu vara aceasta și nu știu când vom mai avea. Dar nu ne plângem. Copiii sunt pasionați de vacanțe și ne descurcăm foarte ușor cu ei. Pe avion sunt foarte disciplinați, respectă toate regulile. Sunt ca doi călători maturi”, a povestit Dana.

Referitor la prezența copiilor pe rețelele sociale, actrița a explicat că publicarea momentelor din viața lor a fost o decizie comună cu soțul ei și urmărește documentarea amintirilor importante:

„A fost decizia mea, luată cu Radu, bineînțeles. Împărtășesc aceste momente pentru că, pe lângă faptul că este un jurnal al familiei, sper să inspire și alte familii să încurajeze autonomia și responsabilitatea copiilor lor”, a spus Dana Rogoz.

