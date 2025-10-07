Dana Rogoz dezvăluie momentul cel mai stânjenitor din viața ei: „Am căzut în fața lui Ion Iliescu!”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 13:51
342 citiri
Dana Rogoz dezvăluie momentul cel mai stânjenitor din viața ei: „Am căzut în fața lui Ion Iliescu!”
Dana Rogoz FOTO: Dana Rogoz/Facebook

Dana Rogoz a rememorat recent un moment memorabil din copilăria sa, petrecut când avea doar șase ani și a căzut în fața fostului președinte al României, Ion Iliescu. Actrița consideră că această întâmplare rămâne „cea mai jenantă situație din viața ei”, chiar dacă acum povestește totul cu mult umor.

Invitată în prima ediție a emisiunii „Ce nu știai despre” de la Libertatea, Dana a explicat cum programul emisiunii, structurat pe trei rubrici, aduce publicul mai aproape de vedete, dezvăluind preferințele lor, frustrările și momentele mai puțin cunoscute din viața de zi cu zi.

Când era mică, Dana Rogoz a avut șansa să îl întâlnească pe președinte într-un context oficial, iar experiența a rămas o amintire de neuitat:

„Una foarte jenantă, adică cred că prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată a fost când aveam vreo 6 ani și am căzut în fața lui Ion Iliescu. Cu florile, efectiv. Eram aleasă să duc florile președintelui, eram la un spectacol, cred că chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, la circ, eram cu grupul Minisong, eram cea mai mică din grup și s-a părut drăguț să duc eu buchetul. I-au zis lui Mihalea: găsește un copil care să ducă buchetul la final, eu nici nu știam foarte bine cine este președintele și cum arată, dar mi-au spus: o să-l vezi, o să-l remarci, o să fie un spot pe el, o să te direcționeze toată lumea. Și mi-au dat buchetul, care era și foarte mare și nu mi-au explicat cum pot să ajung până la gradenă. Și m-am trezit, cum e la circ, în arenă, știi? Și arena are bordura aia, marginea aia. Și am zis ok, adică aveam două opțiuni, fie o luam de la un capăt și treceam așa în fața tuturor, fie am zis: băi, o sar. Adică ce poate să fie? Și n-a funcționat așa cum am gândit, m-am pus pe burtă și am încercat să ajung pe partea cealaltă, numai că m-am gândit că scena era puțin mai înaltă și că n-ajungeam pe partea cealaltă așa cum m-aș fi gândit și am căzut și jenant a fost nu neapărat că am căzut, că nu mi-era așa de rușine de ideea de a cădea în fața președintelui, nu asta, ci faptul că m-au luat de jos, m-au ridicat în brațe clovnii. Și totul a devenit așa și mai mare, știi? Adică după ce că am căzut și eu m-aș fi ridicat așa repede să termin treaba, am mai fost și cu tam-tam, și cu clovni, și cu restul, și cu toți oamenii ăia care: să ridicăm copilul de jos, oho, e pe jos, și m-au purtat din brațe în brațe și că i-am dat flori, le-am dat așa pe genul, nici nu m-am uitat, nici nu am mai zis la mulți ani, nici nimic pe genul să terminăm odată chestia asta și să nu mai vorbim despre ea toată viața. Și după aceea tot drumul spre casă m-am rugat de fratele meu, care era și el în grupul Minisong, să nu-i spună mamei, să nu spună nimănui despre acest moment extrem de rușinos în care eu am căzut.”

Pe lângă amintirile din copilărie, Dana Rogoz a dezvăluit și care a fost „cea mai mare nebunie” pe care a făcut-o din dragoste:

„Am început relația cu Radu. A fost o mare nebunie. A fost o mare dragoste. Și a fost o nebunie. Pentru că a fost o nebunie cu diferența de vârstă, cu tot contextul. Adică era așa ceva pentru oamenii din afară foarte greu de înțeles și de acceptat. Și pentru mine, dacă aș fi văzut relația asta din afară și n-aș fi trăit-o pe pielea mea, ar fi fost greu de acceptat. Adică și eu aș fi judecat relația noastră din afară. Dar noi am fost chiar din dragoste așa nebună. Acum mi se pare că după 21 de ani nu trebuie să mai dau explicații. Nu trebuia nici atunci, dar se considera a fi o nebunie. Aveam aproape 19 ani.”

Scandal în coaliție după ce Bolojan ar fi cerut blocarea proiectelor PSD. „Premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie”
Scandal în coaliție după ce Bolojan ar fi cerut blocarea proiectelor PSD. „Premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie”
Deputatul PSD Mihai Fifor a scris pe Facebook că se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să...
Preotul din Buftea a tras clopotele pentru Călin Georgescu: "Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte"
Preotul din Buftea a tras clopotele pentru Călin Georgescu: "Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte"
Fostul candidat la prezidențiale a mers marți, 7 octombrie, la poliție, iar preotul de la Biserica „Sfânta Mare Muceniță Varvara” a tras clopotele și a explicat că „s-a tras un...
#Dana Rogoz, #Ion Iliescu , #Stiri Dana Rogoz
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa
a1.ro
Cine este Liviu Bora. S-a alaturat distributiei Iubire cu parfum de lavanda
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce copiii lui Sorin Bontea au renunțat la vacanțele împreună cu el: „Îi mai duc așa, dar...”
  2. Dana Rogoz dezvăluie momentul cel mai stânjenitor din viața ei: „Am căzut în fața lui Ion Iliescu!”
  3. Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Imagini de la evenimentul din Maldive FOTO
  4. Primii roboți chelneri apar în restaurantele din România. ”Lucrează non-stop, nu emigrează, nu pierd timpul și costă mai puțin decât un angajat”
  5. Anda Adam și Mara Bănică, tensiune la cote maxime la Asia Express. De la ce s-au certat în emisiune: „Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume”
  6. Andra Măruță, rețetă specială de mic dejun, după ce a slăbit 10 kilograme: „Dacă nu mă simt vinovată, pun și puțin...”
  7. Horia Brenciu, despre începuturile carierei sale. Cum arăta la debutul în televiziune: „Acum 32 de ani începeam aventura mea” FOTO
  8. Cum a fost surprinsă Nicole Kidman la Paris, după anunțul divorțului de Keith Urban. Actrița a apelat la schimbări vizibile FOTO
  9. Peste jumătate de milion de români rămași fără asigurare medicală vor merge la medic doar când sunt în stare gravă. Crește presiunea pe unitățile medicale de urgență
  10. Horoscop zilnic. Marți, 7 octombrie. Zodia care primește un cadou