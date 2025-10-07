Dana Rogoz dezvăluie momentul cel mai stânjenitor din viața ei: „Am căzut în fața lui Ion Iliescu!”

Dana Rogoz a rememorat recent un moment memorabil din copilăria sa, petrecut când avea doar șase ani și a căzut în fața fostului președinte al României, Ion Iliescu. Actrița consideră că această întâmplare rămâne „cea mai jenantă situație din viața ei”, chiar dacă acum povestește totul cu mult umor.

Invitată în prima ediție a emisiunii „Ce nu știai despre” de la Libertatea, Dana a explicat cum programul emisiunii, structurat pe trei rubrici, aduce publicul mai aproape de vedete, dezvăluind preferințele lor, frustrările și momentele mai puțin cunoscute din viața de zi cu zi.

Când era mică, Dana Rogoz a avut șansa să îl întâlnească pe președinte într-un context oficial, iar experiența a rămas o amintire de neuitat:

„Una foarte jenantă, adică cred că prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată a fost când aveam vreo 6 ani și am căzut în fața lui Ion Iliescu. Cu florile, efectiv. Eram aleasă să duc florile președintelui, eram la un spectacol, cred că chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, la circ, eram cu grupul Minisong, eram cea mai mică din grup și s-a părut drăguț să duc eu buchetul. I-au zis lui Mihalea: găsește un copil care să ducă buchetul la final, eu nici nu știam foarte bine cine este președintele și cum arată, dar mi-au spus: o să-l vezi, o să-l remarci, o să fie un spot pe el, o să te direcționeze toată lumea. Și mi-au dat buchetul, care era și foarte mare și nu mi-au explicat cum pot să ajung până la gradenă. Și m-am trezit, cum e la circ, în arenă, știi? Și arena are bordura aia, marginea aia. Și am zis ok, adică aveam două opțiuni, fie o luam de la un capăt și treceam așa în fața tuturor, fie am zis: băi, o sar. Adică ce poate să fie? Și n-a funcționat așa cum am gândit, m-am pus pe burtă și am încercat să ajung pe partea cealaltă, numai că m-am gândit că scena era puțin mai înaltă și că n-ajungeam pe partea cealaltă așa cum m-aș fi gândit și am căzut și jenant a fost nu neapărat că am căzut, că nu mi-era așa de rușine de ideea de a cădea în fața președintelui, nu asta, ci faptul că m-au luat de jos, m-au ridicat în brațe clovnii. Și totul a devenit așa și mai mare, știi? Adică după ce că am căzut și eu m-aș fi ridicat așa repede să termin treaba, am mai fost și cu tam-tam, și cu clovni, și cu restul, și cu toți oamenii ăia care: să ridicăm copilul de jos, oho, e pe jos, și m-au purtat din brațe în brațe și că i-am dat flori, le-am dat așa pe genul, nici nu m-am uitat, nici nu am mai zis la mulți ani, nici nimic pe genul să terminăm odată chestia asta și să nu mai vorbim despre ea toată viața. Și după aceea tot drumul spre casă m-am rugat de fratele meu, care era și el în grupul Minisong, să nu-i spună mamei, să nu spună nimănui despre acest moment extrem de rușinos în care eu am căzut.”

Pe lângă amintirile din copilărie, Dana Rogoz a dezvăluit și care a fost „cea mai mare nebunie” pe care a făcut-o din dragoste:

„Am început relația cu Radu. A fost o mare nebunie. A fost o mare dragoste. Și a fost o nebunie. Pentru că a fost o nebunie cu diferența de vârstă, cu tot contextul. Adică era așa ceva pentru oamenii din afară foarte greu de înțeles și de acceptat. Și pentru mine, dacă aș fi văzut relația asta din afară și n-aș fi trăit-o pe pielea mea, ar fi fost greu de acceptat. Adică și eu aș fi judecat relația noastră din afară. Dar noi am fost chiar din dragoste așa nebună. Acum mi se pare că după 21 de ani nu trebuie să mai dau explicații. Nu trebuia nici atunci, dar se considera a fi o nebunie. Aveam aproape 19 ani.”

