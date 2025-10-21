Dana Rogoz, momente spectaculoase pe platourile serialului „Groapa”. Actrița a făcut o cascadorie riscantă: „Nu mi-a fost frică deloc”

După o pauză de doi ani, serialul „Groapa” revine pe Voyo cu un nou sezon plin de tensiune, secrete și răsturnări de situație. Familia Vlahu este din nou în prim-plan, iar intrigile și poveștile de dragoste se conturează pe fundalul unei lumi mafiote pline de provocări. Premiera sezonului doi va avea loc pe 23 octombrie.

Distribuția primului sezon a inclus nume precum Monica Bîrlădeanu, Daniel Nuță, Teona Stavarachi, Marius Manole, Iulian Postelnicu, Alexandru Conovaru, Maria Buză, Tudor Istodor, Emilian Oprea, Ioana Brumar, Antonia Scutaru și Nicu Mihoc, iar scenariștii au fost Anghel Damian, Radu Romaniuc și Gabriel Gheorghe.

Dana Rogoz, cascadorie spectaculoasă în serialul „Groapa”

Dana Rogoz revine în rolul lui Mari, menajera familiei Vlahu, și a împărtășit experiențe inedite de pe platoul de filmare, inclusiv o cascadorie dificilă pe care a realizat-o singură, fără dublură.

„Am avut situații noi, diferite de jucat în forma asta. De exemplu a fost cu cascadorii, chestii pe care eu nu le-am mai făcut. De obicei aveam o dublură care făcea lucrurile astea. Uneori sunt anumite lucruri pe care doar o dublură le poate face. Dar acum chiar am vrut să fiu eu acolo, adică era interesant. Era o experiență pentru mine. Aveam și mare încredere în echipă, deci nu era vreun risc Doamne ferește să se întâmple ceva. Adică chiar aveam încredere!”, a declarat actrița pentru cancan.ro.

Dana a detaliat și modul în care a fost realizată cascadoria, un moment inedit care a combinat adrenalina cu siguranța oferită de echipă:

„Și, mă rog, m-au legat, mi-au făcut o platformă specială pe care să poată să mă ridice cu o macara la vreo 7 metri înălțime. A fost chiar interesant, dar m-am simțit ca într-un parc de distracții, sincer. Pare că eu cad, da. Aceea a fost făcută cu o macara, o întreagă instalație în Giurgiu. Oamenii ne filmau din alte blocuri. Dar chiar a fost interesant așa și provocator pentru mine. Adică eram așa de legată și de în siguranță încât simțeam că sunt într-un bungee jumping. Nu mi-a fost frică deloc nicio secundă. Lucram efectiv la expresie. Adică aveam echilibru emoțional cât să mă pot concentra pe alte lucruri și nu pe ce mi se întâmplă. Și a fost așa, cu plăcere. Mi se pare că și a ieșit așa cum ne-am dorit și a fost foarte ok la final. Adică m-am tot plimbat sus, jos, sus, jos, cu macaraua niște ore. Așa se întâmplă, nu e o singură dată, nu iese niciodată din prima”, a adăugat Dana Rogoz.

