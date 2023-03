Cine e vedeta tv din România care și-a micșorat sânii: "Menopauza își lasă amprenta în timp" FOTO

Întrucât medicii i-au recomandat acest lucru, deoarece avea dureri de spate, Dana Săvuică (53 de ani) a decis să facă o operație de micșorare a sânilor.

Prima femeia care a pozat pentru revista Playboy România, în noiembrie 1999, a luat această decizie pe care a explicat-o publicului, precizând că a fost pur din rațiuni medicale.

„După ceva timp de gândire am ajuns să fac acest pas. La +50 când ai sâni naturali există avantaje și dezavantaje. Avantajul e că ai un decolteu frumos și că ești admirată deopotrivă de femei și de bărbați. Formele corpului meu au fost perfecte pentru perioada când am fost model și pot spune că multe ținute îndrăznețe au fost defilate sub privirile a mii de oameni. Nu mai zic de condiția absolut obligatorie ca să realizezi un pictorial, aceea că trebuie să stai bine la capitolul sâni frumoși.

Dezavantajul sânilor naturali este că înaintarea în vârstă și menopauza își lasă amprenta în timp, sânii se luptă cu forța gravitațională, devin mai grei, încep dureri cervicale, ai stări de oboseală, nu mai stau hainele bine pe ține”, și-a argumentat ea alegerea.

