Imagini oribile: unul dintre cei mai bogați oameni din sport și-a bătut nevasta de Revelion! VIDEO

Omul care a pus pe picioare UFC-ul este în centrul unui scandal monstru, după ce și-a lovit soția în noaptea de Revelion.

Dana White, bărbatul de 53 de ani care conduce UFC-ul, a fost filmat în timp ce își pălmuia soția în noaptea dintre ani.

Dana White, cu o avere estimată la 500 de milioane de dolari, este însurat cu Anna de 26 de ani și are trei copii.

În noapte de Revelion, cei doi au avut o altercație. Anna a încercat să își lovească soțul, iar acesta a ripostat.

Șeful UFC a declarat pentru TMZ după apariția imaginilor: "Soția mea și cu mine am ieșit în oraș sâmbătă seara, în noaptea de Anul Nou. Din păcate, asta s-a întâmplat.

Eu sunt unul dintre tipii care spune că nu există nicio scuză pentru a lovi o femeie și iată că acum sunt eu în situația aceasta, una oribilă. Mi-e jenă, avem trei copii împreună".

Soția i-a sărit în apărare: "Din păcate, amândoi am băut prea mult în acea noapte și situația a scpăt de sub control".

