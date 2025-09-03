Viorica Dăncilă explică vizita ei în China: "Afirmația că suntem pro-europeni nu te împiedică să ai relații cu alte state. Ca să contezi și să stai la masă, trebuie să ai relații"

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și fost europarlamentar, consideră că vizita ei în Republica Populară Chineză, la invitația liderului comunist de la Beijing, nu contravine în niciun fel poziției pro-europene a României.

"Afirmația că suntem pro-europeni nu te împiedică să ai relații cu alte state ale lumii. Uitați-vă la toate țările mari, la Franța. Emmanuel Macron a fost la Beijing. Ca să contezi și să stai la masă, trebuie să ai relații", a declarat Viorica Dăncilă într-un interviu difuzat de Hotnews la data de 3 septembrie 2025.

Explicațiile acesteia intervin după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase - ambii fiind foști premieri și foști lideri PSD - au asistat la ceremoniile organizate la Beijing pentru marcarea celui de-al Doilea Război Mondial în Asia.

"Am fost invitată de domnul Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze, pentru a participa la evenimentul comemorării celor 80 de ani de la „Războiul Antifascist” și bineînțeles că m-a onorat această invitație din partea președintelui unei puteri foarte mari la nivel mondial", explică Viorica Dăncilă.

Ads

Ea susține că s-a aflat la Beijing în calitate "de fost premier, dar particular".

"Nu am reprezentat Guvernul României sau altă entitate din România. Ca fost premier al României, o persoană care a vrut să dezvolte relațiile cu China, pentru că eu consider că România trebuie să aibă relații cu toate statele lumii, care pot aduce dezvoltare pentru țara noastră. Bineînțeles că sunt pro-europeană, facem parte din Europa, am fost europarlamentar 9 ani. Dar cred că este foarte bine să avem relații foarte bune și cu China. Cu toate țările care pot veni cu investiții. Și cred că nu e bine ca România să se izoleze, trebuie să avem cât mai multe relații externe, pentru a avea într-adevăr putere și pentru a participa la decizie", a explicat Viorica Dăncilă.

Anterior, Dăncilă declara că ar vrea s-o vadă și pe Oana Țoiu, ministra de Externe a României, că are astfel de întâlniri cu lideri mondiali.

Ads