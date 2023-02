O jucătoare din Africa de Sud a primit "concediu de compasiune", pentru a fi alături de soţia sa, care nu a fost inclusă în lotul pentru CM

Federaţia de Cricket din Africa de Sud i-a acordat Marizannei Kapp „concediu de compasiune”, după ce soţia ei, Dane van Niekerk, nu a fost inclusă în lotul pentru Cupa Mondială T20, relatează BBC, citat de news.ro.

Marizanne Kapp a prins lotul pentru Cupa Mondială, dar soția ei, Dane, nu a reușit acest lucru. Cele două femei s-au căsătorit în iulie 2018.

Dane Van Niekerk nu a fost inclusă în lot pentru turneul din februarie, pe care Africa de Sud îl găzduieşte, deoarece nu „îndeplinit criteriile minime fizice”.

„Câteva zile emoţionante, sunt mai ÎNTÂI o soţie şi apoi jucătoare de crichet”, a reacționat soția ei, Marizanna, pe Twitter.

„Mulţumesc CSA [Federaţia Sud-Africană de Cricket] pentru că mi-ai oferit oportunitatea de a fi acasă să-mi susţin soţia şi familia, în timp ce mă împrospătez mental şi fizic pentru Cupa Mondială T20. A fost întotdeauna cea mai mare onoare pentru mine să-mi reprezint ţara", a menţionat sportiva.

Antrenorul Africii de Sud, Hilton Moreeng, a declarat: „Concediul i-a fost acordat pentru a putea reveni pregătită mental pentru joc. Face parte din lotul pentru Cupa Mondială şi este angajată în această cauză. A avut nevoie de concediu de compasiune şi i s-a acordat pentru că ne-am simţit foarte mulţumiţi de forma în care se află, în măsura în care sunt luate în considerare abilităţile ei”.

Cricket Africa de Sud a anunţat că Van Niekerk nu a reuşit timpul necesar pentru o alergare de doi kilometri. Sportiva revenise după o accidentare.

Ea a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care a spus că a fost „absolut distrusă” după neincluderea în lot.

Kapp, în vârstă de 33 de ani, şi Van Niekerk, în vârstă de 29 de ani, şi-au făcut debutul internaţional în timpul Cupei Mondiale feminine ICC din 2009.

Emotional couple of days, I am a wife FIRST and then a cricketer. Thank you CSA for affording me the opportunity to be home to support my wife and see the family, as I mentally refresh and prepare for the T20 World Cup. It has always been my biggest honour to represent my country pic.twitter.com/4rrdRj5kvk