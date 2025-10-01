Cinci dosare ”fierbinți” la reuniunea liderilor UE de la Copenhaga: de la aderarea Ucrainei la activele înghețate ale Rusiei

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 15:43
425 citiri
Cinci dosare ”fierbinți” la reuniunea liderilor UE de la Copenhaga: de la aderarea Ucrainei la activele înghețate ale Rusiei
Liderii trebuie să găsească la Copenhaga un consens asupra unor chestiuni cheie/ FOTO:X/@govern_antics

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, într-un climat tensionat, pentru a discuta apărarea blocului comunitar și războiul din Ucraina. Miza este considerată una crucială, în contextul în care sprijinul militar american devine incert, iar Rusia își intensifică provocările la frontierele europene, scrie politico.eu.

În capitala daneză, atmosfera este descrisă ca „belicoasă”, după cum a spus premierul Mette Frederiksen, care a avertizat că Europa se află într-un „război hibrid”.

Reuniunea va dura aproximativ patru ore, timp în care liderii trebuie să caute un consens asupra unor chestiuni cheie, ce vor fi reluate la un summit european programat peste trei săptămâni.

1. Apărare comună

UE trebuie să decidă dacă proiecte emblematice, precum „zidul de drone” de pe flancul estic, vor fi coordonate de Comisia Europeană sau de statele membre. Germania, Franța și Italia cer mai multă autonomie națională. De asemenea, rămâne deschisă problema finanțării: unele țări susțin emiterea de datorie comună, în timp ce Germania preferă instrumentul SAFE – un fond european de 150 de miliarde de euro pentru achiziții de armament. Obiectivul este un plan de înarmare până în 2030.

2. Activele rusești înghețate

Comisia Europeană propune folosirea fondurilor rusești blocate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Suma ar urma să fie rambursată doar după încheierea războiului și plata despăgubirilor de către Moscova. Schema are nevoie, teoretic, de unanimitate – însă Ungaria, Slovacia și Belgia sunt reticente. Bruxelles-ul speră totuși că ar putea adopta măsura prin majoritate calificată.

3. Aderarea Ucrainei la UE

Blocajul vine din partea Budapestei, care amenință cu veto asupra negocierilor de aderare. Președintele Consiliului European, António Costa, ia în calcul modificarea regulilor, pentru ca deschiderea capitolelor de aderare să fie posibilă cu majoritate calificată, nu prin consens. Propunerea are sprijinul Comisiei, dar întâmpină opoziție din partea Franței, Olandei și Greciei.

4. Noi sancțiuni împotriva Rusiei

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, anunțat luna trecută, nu a fost încă adoptat. El vizează bănci și companii energetice rusești și din state terțe, inclusiv China și Emiratele Arabe Unite. Ungaria are din nou rezerve, dar în trecut și-a retras opoziția după negocieri dure.

5. Presiunile Germaniei

Cancelarul Friedrich Merz vine la Copenhaga cu o listă de revendicări, printre care relaxarea reglementărilor europene și revizuirea interdicției asupra motoarelor cu combustie, programată pentru 2035. Subiectul riscă să divizeze blocul, Suedia anunțând deja că se opune oricărei amânări.

Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
Rusia se află, ”probabil”, la originea unor survolări recente cu drone ale unor aeroporturi scandinave, cu câteva zile înaintea unui summit al Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, acuză...
Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”
Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene care reuneşte şefi de...
#danemaraca, #summit UE, #Copenhaga, #dosare fierbinti , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"
Digi24.ro
Un submarin rusesc risca sa explodeze in stramtoarea Gibraltar. O situatie care aminteste de celebrul caz Kursk
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cinci dosare ”fierbinți” la reuniunea liderilor UE de la Copenhaga: de la aderarea Ucrainei la activele înghețate ale Rusiei
  2. Insulta preferată a lui Trump dezvăluie mai mult decât își dă seama. "Este o metodă de a insufla frică în oameni pentru a câștiga putere"
  3. Scandal uriaș în țara cu cea mai mare rată de cancer de piele, după ce au fost retrase de la vânzare mai multe creme de protecție solară. Neregulile grave descoperite
  4. Vaccinarea împotriva HPV devine gratuită până la vârsta de 26 de ani. Rata cancerului de col uterin în România, cea mai mare din UE
  5. Plângere la Parchet în cazul micuților decedați la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași: ”Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu 7”
  6. Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control
  7. Cum a furat o bandantă româncă peste 300.000 de euro de la pensionara de care trebuia să aibă grijă. „Am trăit ca într-o închisoare”
  8. Proiect grandios pentru Parcul Izvor din Capitală: Clădiri gigant și instalații futuriste ”Ochii Poporului” FOTO
  9. Călugărul și îngrijitorul care au abuzat sexual doi minori la Mănăstirea Frăsinei au fost condamnați la ani grei de închisoare. Sentința este definitivă
  10. Un nou protest al studenților în Piața Victoriei. Nemulțumirile care îi scot în stradă