Liderii trebuie să găsească la Copenhaga un consens asupra unor chestiuni cheie/ FOTO:X/@govern_antics

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, într-un climat tensionat, pentru a discuta apărarea blocului comunitar și războiul din Ucraina. Miza este considerată una crucială, în contextul în care sprijinul militar american devine incert, iar Rusia își intensifică provocările la frontierele europene, scrie politico.eu.

În capitala daneză, atmosfera este descrisă ca „belicoasă”, după cum a spus premierul Mette Frederiksen, care a avertizat că Europa se află într-un „război hibrid”.

Reuniunea va dura aproximativ patru ore, timp în care liderii trebuie să caute un consens asupra unor chestiuni cheie, ce vor fi reluate la un summit european programat peste trei săptămâni.

1. Apărare comună

UE trebuie să decidă dacă proiecte emblematice, precum „zidul de drone” de pe flancul estic, vor fi coordonate de Comisia Europeană sau de statele membre. Germania, Franța și Italia cer mai multă autonomie națională. De asemenea, rămâne deschisă problema finanțării: unele țări susțin emiterea de datorie comună, în timp ce Germania preferă instrumentul SAFE – un fond european de 150 de miliarde de euro pentru achiziții de armament. Obiectivul este un plan de înarmare până în 2030.

Ads

2. Activele rusești înghețate

Comisia Europeană propune folosirea fondurilor rusești blocate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Suma ar urma să fie rambursată doar după încheierea războiului și plata despăgubirilor de către Moscova. Schema are nevoie, teoretic, de unanimitate – însă Ungaria, Slovacia și Belgia sunt reticente. Bruxelles-ul speră totuși că ar putea adopta măsura prin majoritate calificată.

3. Aderarea Ucrainei la UE

Blocajul vine din partea Budapestei, care amenință cu veto asupra negocierilor de aderare. Președintele Consiliului European, António Costa, ia în calcul modificarea regulilor, pentru ca deschiderea capitolelor de aderare să fie posibilă cu majoritate calificată, nu prin consens. Propunerea are sprijinul Comisiei, dar întâmpină opoziție din partea Franței, Olandei și Greciei.

Ads

4. Noi sancțiuni împotriva Rusiei

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, anunțat luna trecută, nu a fost încă adoptat. El vizează bănci și companii energetice rusești și din state terțe, inclusiv China și Emiratele Arabe Unite. Ungaria are din nou rezerve, dar în trecut și-a retras opoziția după negocieri dure.

5. Presiunile Germaniei

Cancelarul Friedrich Merz vine la Copenhaga cu o listă de revendicări, printre care relaxarea reglementărilor europene și revizuirea interdicției asupra motoarelor cu combustie, programată pentru 2035. Subiectul riscă să divizeze blocul, Suedia anunțând deja că se opune oricărei amânări.

Ads