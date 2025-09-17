Danemarca își consolidează apărarea în Groenlanda pe fondul tensiunilor geopolitice

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 18:10
127 citiri
Danemarca își consolidează apărarea în Groenlanda pe fondul tensiunilor geopolitice
Avion F-16 al Danemarcei, patrulând deasupra Groenlandei - Foto The Danish Armed Forces

În fiordurile sălbatice din sud-vestul Groenlandei, nave de război daneze patrulează apele înghețate ale unei regiuni arctice tot mai disputate.

De peste trei secole, Danemarca deține suveranitatea asupra Groenlandei, teritoriu cu doar 57.000 de locuitori, dar vast și bogat în resurse naturale. În prezent, autoritatea Copenhagăi – limitată la politică externă, apărare și economie – este supusă unei presiuni fără precedent, iar regatul scandinav își intensifică vizibil prezența militară.

CNN a fost invitat la bordul fregatei daneze HDMS Niels Juel, desfășurată în Groenlanda pentru exercițiul Arctic Light, o misiune terestră, navală și aeriană, parte din planul mai amplu de consolidare a apărării lansat în iunie.

Oficial, Danemarca și aliații săi din NATO invocă preocupările legate de creșterea capabilităților ofensive ale Rusiei în Arctica, pe fondul celor două decenii de expansiune militară ale Moscovei în regiune. Groenlanda, alături de Islanda și Marea Britanie, se află pe axa strategică GIUK, care controlează accesul maritim către Atlanticul de Nord.

Deși războiul din Ucraina absoarbe în prezent resursele rusești, militarii danezi estimează că, odată conflictul încheiat, Moscova ar putea redirecționa forțe și expertiză către Arctica. În paralel, China își extinde influența prin proiecte de infrastructură, colaborări cu Rusia și planuri pentru o „rută a mătăsii polare”, autodefinindu-se chiar drept „stat aproape arctic”.

Cu toate acestea, oficialii danezi insistă că, în prezent, Groenlanda nu se confruntă cu o amenințare militară directă. „Nu cred că există un pericol real pentru Groenlanda acum”, a declarat generalul-maior Søren Andersen, șeful Comandamentului Arctic al Danemarcei. Condițiile extreme, terenul accidentat și lipsa infrastructurii fac coasta de est „aproape imposibil de cucerit”, spun responsabilii militari.

Totuși, Copenhaga a anunțat cea mai mare investiție militară din istoria sa arctică: peste 2 miliarde de dolari pentru noi forțe speciale, nave și drone cu rază lungă de acțiune. Explicația nu ar veni doar dinspre Moscova sau Beijing, ci și din Washington.

În ianuarie, imediat după ce fostul președinte Donald Trump și-a reiterat interesul pentru controlul Groenlandei, Danemarca și-a accelerat planurile de reînarmare. Declarațiile lui Trump – inclusiv refuzul de a exclude o preluare prin forță – au alimentat temeri diplomatice la Copenhaga.

Ca răspuns, Danemarca a anunțat recent o achiziție de peste 9 miliarde de dolari pentru sisteme europene de apărare aeriană, evitând ofertele americane. O decizie care, potrivit diplomaților occidentali, ar fi fost „aproape sigur” diferită în urmă cu un an.

De pe fregata daneză din fiordul Nuuk, zgomotul exercițiilor militare răsună între munții de stâncă neagră. „Mesajul pentru toți aliații noștri este că protejăm Regatul Danemarcei”, a declarat generalul Andersen. Un mesaj care pare adresat nu doar Rusiei și Chinei, ci și Statelor Unite – ca apel pentru respectarea Danemarcei ca aliat arctic capabil și angajat.

