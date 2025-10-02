Danemarca insistă ca Europa să se apere singură în războiul hibrid cu Rusia: ”2035 va fi prea târziu”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 11:22
388 citiri
Danemarca insistă ca Europa să se apere singură în războiul hibrid cu Rusia: ”2035 va fi prea târziu”
Sediul Comisiei Europene de la Bruxelles/FOTO:commission.europa.eu

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin, singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja să se reînarmeze pentru a putea face faţă războiului hibrid dus de Rusia, informează agenția de știri EFE.

„Aş spune că 2035 va fi prea târziu când vine vorba de reînarmarea Europei. Trebuie să fim capabili să ne apărăm complet, aş spune, până în 2030”, a declarat ea la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), care va reuni joi aproximativ 47 de lideri din UE şi din alte ţări europene.

„Cred că 2030 ar trebui să fie punctul de referinţă, dar aceasta nu înseamnă că putem aştepta până în 2030, ci că trebuie să facem tot posibilul acum”, a afirmat Frederiksen, ceea ce înseamnă măsuri de apărare împotriva atacurilor cibernetice, a sabotajelor şi a dronelor ruseşti.

„Nu există doar atacuri hibride, există un război hibrid în desfăşurare în Europa în acest moment”, a subliniat şefa guvernului danez.

Frederiksen a estimat că Europa nu se mişcă „suficient de repede în niciun domeniu”, în sensul că „toţi au subestimat cât de mare este de fapt ameninţarea Rusiei”.

Prim-ministrul danez a subliniat că UE trebuie să „accelereze şi să îşi extindă” eforturile. „Nu spun că nu am făcut nimic, pentru că facem multe, iar speranţa mea este ca toată lumea să recunoască că trebuie să vedem Ucraina ca prima linie de apărare”, a spus ea, astfel încât „tot ceea ce facem în Ucraina este să ne apărăm pe noi înşine în restul Europei”, a subliniat Mette Frederiksen.

Premierul danez susţine că, în acest proces, Europa trebuie să profite de „toate experienţele, toată tehnologia nouă, toată inovaţia Ucrainei şi să le încorporeze” în propria sa reînarmare.

Lidera daneză a subliniat că, în prezent, „din păcate, singurii experţi din lume în capacităţi antidrone sunt ucrainenii, pentru că luptă împotriva dronelor ruseşti aproape în fiecare zi”.

Unii experţi militari şi politici, inclusiv ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, consideră că Rusia ar putea avea capacitatea de a ataca teritoriul NATO începând cu 2029.

În termen de două săptămâni, Comisia Europeană intenţionează să prezinte, în colaborare cu NATO, o foaie de parcurs comună pentru a stimula dezvoltarea apărării europene până în 2030.

Analiză: Rusia să uite de Moldova – ea merge spre UE
Analiză: Rusia să uite de Moldova – ea merge spre UE
O liniște neobișnuită s-a așternut peste online-ul moldovenesc după victoria zdrobitoare a PAS la alegerile parlamentare de duminică. Au dispărut trollii de pe rețelele de socializare și...
Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
Rusia se află, ”probabil”, la originea unor survolări recente cu drone ale unor aeroporturi scandinave, cu câteva zile înaintea unui summit al Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, acuză...
#Danemarca, #Rusia, #razboi hibrid, #Europa , #Danemarca
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-au ferit de cuvinte, dupa ce au vazut ca fiica lor s-a logodit la 16 ani
ObservatorNews.ro
Cod rosu de ploi in 2 judete: Va ploua cat pentru 2 luni in cateva ore. Bucuresti, sub Cod portocaliu de vant
Adevarul.ro
De ce s-a intalnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: "Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Greta Thunberg și activiștii care duceau ajutoare umanitare spre Gaza, interceptați pe mare de forțele israeliene, vor fi deportați în Europa
  2. Viktor Orban critică vehement Uniunea Europeană. Premierul maghiar acuză Bruxelles-ul că "vrea să intre în război"
  3. Rusia pregătește importuri de benzină din Asia, pe fondul închiderii a 40% din capacitatea de rafinare
  4. Universități din 12 țări europene vin la București să recruteze liceeni români. Ofertă generoasă de studii gratuite și burse
  5. Rușii plănuiau atentate cu bombă în trei țări europene. Explozibilii veniți din Rusia erau ascunși în cutii de conservă îngropate în cimitire
  6. Româncă jefuită de un șofer de ambulanță în Italia, după ce au întreținut relații sexuale. Femeia a fost aruncată fără haine în stradă
  7. Femeile din armata SUA, revoltate după declarațiile Secretarului Apărării, Pete Hegseth. „Niciuna dintre noi nu a cerut vreodată un tratament special”
  8. Planul Maiei Sandu pentru reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova: „Armata rusă trebuie să plece pașnic”
  9. Un nou moment stânjenitor pentru Nicușor Dan. Președintele României, derutat la întâlnirea cu regele Frederic al X-lea și regina Maria VIDEO
  10. Livratorul care a muncit până la 14 ore pe zi, pentru tratamentul iubitei: ”Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă” VIDEO