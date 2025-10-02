Danemarca insistă ca Europa să se apere singură în războiul hibrid cu Rusia: ”2035 va fi prea târziu”

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin, singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja să se reînarmeze pentru a putea face faţă războiului hibrid dus de Rusia, informează agenția de știri EFE.

„Aş spune că 2035 va fi prea târziu când vine vorba de reînarmarea Europei. Trebuie să fim capabili să ne apărăm complet, aş spune, până în 2030”, a declarat ea la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), care va reuni joi aproximativ 47 de lideri din UE şi din alte ţări europene.

„Cred că 2030 ar trebui să fie punctul de referinţă, dar aceasta nu înseamnă că putem aştepta până în 2030, ci că trebuie să facem tot posibilul acum”, a afirmat Frederiksen, ceea ce înseamnă măsuri de apărare împotriva atacurilor cibernetice, a sabotajelor şi a dronelor ruseşti.

„Nu există doar atacuri hibride, există un război hibrid în desfăşurare în Europa în acest moment”, a subliniat şefa guvernului danez.

Frederiksen a estimat că Europa nu se mişcă „suficient de repede în niciun domeniu”, în sensul că „toţi au subestimat cât de mare este de fapt ameninţarea Rusiei”.

Prim-ministrul danez a subliniat că UE trebuie să „accelereze şi să îşi extindă” eforturile. „Nu spun că nu am făcut nimic, pentru că facem multe, iar speranţa mea este ca toată lumea să recunoască că trebuie să vedem Ucraina ca prima linie de apărare”, a spus ea, astfel încât „tot ceea ce facem în Ucraina este să ne apărăm pe noi înşine în restul Europei”, a subliniat Mette Frederiksen.

Ads

Premierul danez susţine că, în acest proces, Europa trebuie să profite de „toate experienţele, toată tehnologia nouă, toată inovaţia Ucrainei şi să le încorporeze” în propria sa reînarmare.

Lidera daneză a subliniat că, în prezent, „din păcate, singurii experţi din lume în capacităţi antidrone sunt ucrainenii, pentru că luptă împotriva dronelor ruseşti aproape în fiecare zi”.

Unii experţi militari şi politici, inclusiv ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, consideră că Rusia ar putea avea capacitatea de a ataca teritoriul NATO începând cu 2029.

În termen de două săptămâni, Comisia Europeană intenţionează să prezinte, în colaborare cu NATO, o foaie de parcurs comună pentru a stimula dezvoltarea apărării europene până în 2030.

Ads