Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Traficul aerian, oprit după ce au fost văzute în zonă mai multe drone de mari dimensiuni VIDEO FOTO

Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca FOTO X/@L_ThinkTank

Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seară, 22 septembrie, după ce au fost observate mai multe drone, a informat poliția, citată de AFP.

„Aeroportul este în prezent închis, iar acest lucru este urmare a prezenței a două-trei drone de mari dimensiuni care zboară în jurul zonei aeroportului”, a precizat Henrik Stormer, șeful poliției din Copenhaga, pentru Politiken.

Mass-media daneză menționează o „prezență polițienească puternică”. „Durata închiderii este deocamdată necunoscută”, a precizat poliția daneză într-un comunicat publicat pe X.

❗️ [ 🇩🇰 DANEMARK ] 🔸️ L'espace aérien au-dessus de Copenhague et l'aéroport de la ville ont été fermés en raison de la présence de plusieurs drones à proximité. Une importante activité policière a été signalée. pic.twitter.com/fdK4SJS2Kq — Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 22, 2025

Mai multe zboruri care urmau să aterizeze după ora locală 21:00 au fost întârziate, în timp ce zborurile cu plecare din capitala daneză au fost anulate. Alte zboruri sunt semnalate ca fiind întârziate. Decolările și aterizările la aeroportul din Copenhaga au fost suspendate începând cu ora 20:26, în urma acestor semnalări, potrivit unui mesaj publicat pe X de FlightRadar.

CPH Lufthavn er pt lukket for start og landing, idet 2-3 større droner er set flyve i området. Tidshorisonten er pt. ukendt.#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 22, 2025

Site-ul de urmărire a zborurilor aeriene a adăugat că cel puțin 15 zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi, printre care și aeroportul Billund. Un purtător de cuvânt al aeroportului a confirmat oprirea întregului trafic, fără a face alte comentarii.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Se suspenden todas las salidas y aterrizajes en el aeropuerto de Copenhague en Dinamarca debido a avistamientos de drones. pic.twitter.com/lD6GrUfYat — Visegrád24 (ES) (@visegrad24es) September 22, 2025

