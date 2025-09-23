Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Traficul aerian, oprit după ce au fost văzute în zonă mai multe drone de mari dimensiuni VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:41
276 citiri
Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Traficul aerian, oprit după ce au fost văzute în zonă mai multe drone de mari dimensiuni VIDEO FOTO
Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca FOTO X/@L_ThinkTank

Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seară, 22 septembrie, după ce au fost observate mai multe drone, a informat poliția, citată de AFP.

„Aeroportul este în prezent închis, iar acest lucru este urmare a prezenței a două-trei drone de mari dimensiuni care zboară în jurul zonei aeroportului”, a precizat Henrik Stormer, șeful poliției din Copenhaga, pentru Politiken.

Mass-media daneză menționează o „prezență polițienească puternică”. „Durata închiderii este deocamdată necunoscută”, a precizat poliția daneză într-un comunicat publicat pe X.

Mai multe zboruri care urmau să aterizeze după ora locală 21:00 au fost întârziate, în timp ce zborurile cu plecare din capitala daneză au fost anulate. Alte zboruri sunt semnalate ca fiind întârziate. Decolările și aterizările la aeroportul din Copenhaga au fost suspendate începând cu ora 20:26, în urma acestor semnalări, potrivit unui mesaj publicat pe X de FlightRadar.

Site-ul de urmărire a zborurilor aeriene a adăugat că cel puțin 15 zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi, printre care și aeroportul Billund. Un purtător de cuvânt al aeroportului a confirmat oprirea întregului trafic, fără a face alte comentarii.

Tusk avertizează: Polonia va doborî orice obiect care încalcă spațiul său aerian. Cât de departe e dispusă să meargă NATO
Tusk avertizează: Polonia va doborî orice obiect care încalcă spațiul său aerian. Cât de departe e dispusă să meargă NATO
Într-un moment în care Rusia continuă să testeze răbdarea și capacitatea de reacție a flancului estic al NATO, premierul polonez Donald Tusk lansează un avertisment ferm: Varșovia nu va...
„Cea mai ieftină lovitură din lume". NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele
„Cea mai ieftină lovitură din lume”. NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele
O companie din Australia a creat și pus pe piață Apollo, prezentat drept arma laser cu „cea mai ieftină lovitură din lume”, capabilă să doboare între 20 și 50 de drone pe minut cu o...
#Danemarca, #drone, #Aeroport Copenhaga alerta, #trafic aerian oprit , #Danemarca
