O țară europeană introduce, în premieră mondială, o taxă pe flatulențele și excrementele vacilor. Cât vor plăti fermierii

Fermierii care cresc vite pentru lapte din Danemarca ar putea fi nevoiți să plătească o taxă anuală de 672 de coroane (96 de dolari) per vacă pentru emisiile de încălzire a planetei pe care le generează.

Guvernul de coaliție al țării a convenit, săptămâna aceasta, să introducă prima taxă din lume pe emisiile de carbon din agricultură. Va însemna noi taxe asupra animalelor începând din 2030.

Danemarca este un important exportator de lactate și carne de porc, iar agricultura este cea mai mare sursă de emisii a țării. Acordul de coaliție – care presupune, de asemenea, investirea a 40 de miliarde de coroane (3,7 miliarde de dolari) în măsuri precum reîmpădurirea și crearea de zone umede – are ca scop să ajute țara să își atingă obiectivele climatice, scrie CNN.

„Prin acordul de astăzi, investim miliarde în cea mai mare transformare a peisajului danez din ultima vreme”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen într-o declarație. „În același timp, vom fi prima țară din lume cu o taxă (de carbon) pe agricultură.”

Industria daneză a produselor lactate a salutat în linii mari acordul și obiectivele acestuia, dar i-a înfuriat pe unii fermieri.

Mișcarea vine la doar câteva luni după ce fermierii au organizat proteste în întreaga Europă, blocând drumurile cu tractoare și aruncând ouă în Parlamentul European pentru o listă lungă de plângeri, inclusiv reclamații cu privire la reglementările de mediu și birocrația excesivă.

Sistemul alimentar global contribuie enorm la criza climatică, producând aproximativ o treime din emisiile de gaze cu efect de seră.

Creșterea animalelor are un impact deosebit de mare, reprezentând aproximativ 12% din emisiile globale în 2015, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. O parte din această poluare provine de la metan, un gaz puternic de încălzire a planetei, produs de vaci și de alte animale prin ”râgâielile” și balegile lor.

Reducerea emisiilor de animale

Taxa, care se așteaptă să fie aprobată de parlamentul Danemarcei la sfârșitul acestui an, se va ridica la 300 de coroane (43 de dolari) pe tonă (1,1 tone) de emisii echivalent CO2 de la animale din 2030, ajungând la 750 de coroane (107 dolari) în 2035.

Se va aplica o reducere fiscală de 60%, ceea ce înseamnă că fermierii vor fi taxați efectiv cu 120 de coroane (17 dolari) pe tonă de emisii de animale pe an din 2030, crescând la 300 de coroane (43 de dolari) în 2035.

În medie, vacile de lapte daneze, care reprezintă o mare parte din populația de bovine, emit 5,6 tone de CO2 echivalent pe an, potrivit Concito, un think tank ecologic din Danemarca. Folosind cota de impozitare mai mică de 120 de coroane rezultă o taxă de 672 de coroane per vaca, sau 96 de dolari.

Odată cu aplicarea reducerii fiscale, taxa respectivă va crește la 1.680 de coroane pe vaca în 2035 (241 de dolari).

În primii doi ani, veniturile din impozite vor fi utilizate pentru a sprijini tranziția ecologică a industriei agricole și apoi vor fi reevaluate.

„Întregul scop al taxei este de a determina sectorul să caute soluții de reducere a emisiilor”, a declarat pentru CNN economistul șef al lui Concito, Torsten Hasforth. De exemplu, fermierii ar putea schimba hrana pe care o folosesc.

Dar grupul de fermieri danezi Bæredygtigt Landbrug a spus că măsurile au echivalat cu un „experiment înfricoșător”.

„Credem că acordul este o birocrație pură”, a spus președintele Peter Kiær într-o declarație. „Recunoaștem că există o problemă climatică... Dar nu credem că acest acord va rezolva problemele, pentru că va pune o rază în roata investițiilor verzi ale agriculturii”.

Peder Tuborgh, CEO-ul Arla Foods, cel mai mare grup de produse lactate din Europa, a declarat că acordul este „pozitiv”, dar că fermierii care „fac cu adevărat tot ce pot pentru a reduce emisiile” nu ar trebui să fie supuși unei taxe.

„Este esențial ca baza de impozitare a unei taxe (pe carbon) să se bazeze exclusiv pe emisiile pentru care există mijloace pentru a le elimina”, a adăugat el într-un comunicat.

Kristian Hundeboll, CEO-ul DLG Group, una dintre cele mai mari afaceri agricole din Europa și o cooperativă deținută de 25.000 de fermieri danezi, a declarat că este „esențial pentru competitivitate” ca taxa să fie „ancorată” în legislația Uniunii Europene. „Nici clima, agricultura și nici industriile auxiliare nu beneficiază de faptul că Danemarca acționează unilateral”, a spus el.

O măsură similară era plănuită în Noua Zeelandă în urmă cu doi ani, dar guvernul a renunțat ulterior la proiect.

