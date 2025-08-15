Tragedie pe calea ferată în Danemarca. O persoană a murit și mai multe au fost rănite după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol

O persoană a murit și mai multe au fost rănite vineri, 15 august, în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol și a deraiat, a anunțat poliția daneză, relatează AFP și Reuters.

'O persoană și-a pierdut viața și mai multe au fost rănite într-un accident feroviar în apropiere de Bjerndrup' în sud-vestul țării, a scris poliția daneză într-un comunicat, precizând că în accident au fost implicate un tren de mare viteză și un utilaj agricol.

Două persoane au fost transportate la spital cu elicopterul, a menționat poliția.

Coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, a anunțat compania națională a căilor ferate Banedanmark.

Potrivit presei locale, cel puțin două vagoane ale trenului care făcea legătura între Copenhaga și Sønderborg au deraiat.

Compania feroviară DSB a anunțat că la bord se aflau aproximativ 95 de persoane, între care elevi de la o școală din Sønderborg.

Ads