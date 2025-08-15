Tragedie pe calea ferată în Danemarca. O persoană a murit și mai multe au fost rănite după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol

Autor: Adrian Zia
Vineri, 15 August 2025, ora 22:53
143 citiri
Tragedie pe calea ferată în Danemarca. O persoană a murit și mai multe au fost rănite după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol
Tragedie pe calea ferată în Danemarca FOTO X/@GlobalGemUpdate

O persoană a murit și mai multe au fost rănite vineri, 15 august, în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol și a deraiat, a anunțat poliția daneză, relatează AFP și Reuters.

'O persoană și-a pierdut viața și mai multe au fost rănite într-un accident feroviar în apropiere de Bjerndrup' în sud-vestul țării, a scris poliția daneză într-un comunicat, precizând că în accident au fost implicate un tren de mare viteză și un utilaj agricol.

Două persoane au fost transportate la spital cu elicopterul, a menționat poliția.

Coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, a anunțat compania națională a căilor ferate Banedanmark.

Potrivit presei locale, cel puțin două vagoane ale trenului care făcea legătura între Copenhaga și Sønderborg au deraiat.

Compania feroviară DSB a anunțat că la bord se aflau aproximativ 95 de persoane, între care elevi de la o școală din Sønderborg.

"România nu are nevoie de un președinte turist", atacă partidul lui Simion. Nicușor Dan, criticat dur pentru că a lipsit de la Ziua Marinei. "Mai absent decât Iohannis"
"România nu are nevoie de un președinte turist", atacă partidul lui Simion. Nicușor Dan, criticat dur pentru că a lipsit de la Ziua Marinei. "Mai absent decât Iohannis"
Dan Tanasă, purtătorul de cuvânt al AUR, susţine că Nicuşor Dan "arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor", iar România nu are nevoie de un preşedinte...
De ce a ales Nicușor Dan Mănăstirea Sîmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Explicația președintelui
De ce a ales Nicușor Dan Mănăstirea Sîmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Explicația președintelui
Președintele Nicușor Dan a explicat vineri, 15 august, de ce nu a participat la ceremoniile tradiționale de Ziua Marinei organizate la Constanța, absența sa stârnind controverse. Dan a fost,...
#Danemarca, #accident feroviar, #persoana moarta, #accident tren , #Danemarca
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: tocmai s-au semnat actele de divort, dupa un scandal urias si acuzatii grave
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Florinel Coman, OUT!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explozie la o fabrică de praf de pușcă din regiunea rusă Riazan. Cinci morți și zeci de răniți
  2. Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
  3. Pasărea care sfidează timpul: la 74 de ani, albatrosul Wisdom zboară, depune ouă și inspiră întreaga lume
  4. Tragedie pe calea ferată în Danemarca. O persoană a murit și mai multe au fost rănite după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol
  5. Marele adversar care l-ar nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel dacă acesta va aduce pacea între Rusia și Ucraina
  6. Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
  7. O persoană a murit în urma atacului armat din apropierea unei moschei din Suedia. Autorul atacului este liber în continuare VIDEO
  8. Maia Sandu, avertisment înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. "Forțele ostile din exterior fac presiuni fără precedent asupra diasporei" VIDEO
  9. Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat un hotel din stațiune FOTO
  10. UPDATE Putin, primit cu covorul roșu în Alaska. Cei doi președinți și-au strâns călduros mâna și s-au urcat în aceeași mașină. Imagini de la începutul summitului LIVE VIDEO