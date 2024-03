Primele imagini cu Dani Alves la ieșirea din închisoare VIDEO

După ce a plătit o cauţiune de un milion de euro, Dani Alves, care a fost condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare pentru viol, dar a făcut apel, a părăsit luni închisoarea în care a fost deţinut timp de 14 luni, în apropiere de Barcelona.

El a părăsit închisoarea în jurul orei locale 16:30, fiind escortat de ofiţeri de poliţie şi însoţit de avocata sa, Inés Guardiola.

Fostul fundaş al Barcelonei, îmbrăcat în blugi şi o geacă neagră, nu a scos un cuvânt şi nici nu a aruncat o privire către jurnaliştii prezenţi. Nu s-a uitat nici la manifestanţii care veniseră să protesteze în faţa închisorii în legătură cu un alt caz, moartea prin înjunghiere a unei femei de 48 de ani care lucra în clădire.

Până la data procesului său în apel, el are acum interdicţia de a părăsi Spania, de a se apropia la mai puţin de un kilometru de locuinţa sau de locul de muncă al victimei şi de a o contacta.

Fostul membru al Seleçao va trebui să se prezinte în fiecare vineri la tribunalul din Barcelona.

