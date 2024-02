În cea de-a doua zi a procesului lui Dani Alves, Joana Sanz, partenera fostului star de la FC Barcelona şi PSG, a depus mărturie în boxa martorilor. Fotbalistul brazilian este judecat de luni, la Barcelona, pentru o acuzaţie de viol în decembrie 2022, formulată de o tânără, a cărei identitate este protejată de justiţie.

"A venit acasă foarte beat, mirosea a alcool", a declarat Joana Sanz în faţa instanţei. "S-a izbit de dulap şi s-a prăbuşit pe pat. Nu merita să vorbesc cu el în starea în care se afla, era mai bine să amânăm până a doua zi. Pe WhatsApp, l-am întrebat dacă vine la cină, iar el a spus că nu. ultimul mesaj a fost trimis în jurul orei 23.00", a spus Joana Sanz.

Joana Sanz a mai spus că nu a depus actele de divorţ şi că Dani Alves nu i-a spus nimic special a doua zi după incident, în afară de faptul că a fost cu prietenii. Ea a negat, de asemenea, că s-a supărat pe el în acea seară pentru că l-a întrebat dacă poate ieşi cu el, iar el i-a spus că era o ieşire între băieţi.

Fotbalistul, care se află în arest preventiv de peste un an şi neagă acuzaţiile, este acuzat că a violat-o pe tânără într-o toaletă VIP din clubul Sutton din Barcelona în noaptea de 30-31 decembrie 2022. Dani Alves se afla în compania mai multor prieteni, dintre care unii au depus marţi mărturie.

Ulises, un prieten al lui Dani Alves, a confirmat că toţi membrii grupului au băut vin, whisky şi gin tonic în acea noapte. Cu toate acestea, el nu a putut preciza cantitatea exactă: "A fost mult alcool, pentru că am început la ora 14.30 şi am terminat la 2.30 dimineaţa".

Bruno, un alt prieten al brazilianului, a susţinut că i-a văzut pe Dani Alves şi pe reclamantă dansând împreună în timpul serii. El a mai spus că Dani Alves s-a îndreptat la un moment dat spre toaletă, urmat de reclamantă. "Când a ieşit de la toaletă, s-a întors lângă mine şi a început să danseze din nou", a mărturisit prietenul. "Eram cu verişoara (denunţătoarei) şi am făcut schimb de reţele de socializare. Când reclamanta a ieşit, a venit să vorbească cu verişoara ei şi cu mine şi amândouă şi-au luat la revedere de la mine". Acelaşi Bruno spune că nu a văzut-o pe victimă plângând: "Reclamanta nu avea niciun semn pe faţă, totul era normal".

Managerul clubului de noapte a fost prima persoană invitată să depună mărturie şi a declarat că Dani Alves era un "client obişnuit" al localului. Bărbatul a povestit, de asemenea, primul său contact cu presupusa victimă: "Eram la uşă şi m-am întors pentru că cei de la securitate vorbeau cu nişte fete. Una dintre ele plângea şi mi s-a spus că a afirmat că a fost agresată sexual", a povestit managerul. "I-a luat mult timp să ne spună ce se întâmplase. Am invitat-o într-o cameră care nu era deschisă, pentru a fi într-un loc mai liniştit, fără muzică".

"Era supărată şi voia să meargă acasă", a adăugat directorul. "Am încercat să o convingem să meargă în camera alăturată şi ne-a spus că a fost agresată sexual. Iar când Alves a trecut pe lângă ea, a spus 'el este'. Ea a spus că nimeni nu o va crede pentru că intrase de bună voie şi apoi a vrut să plece. Nu părea să fie o poveste despre o bătaie pe fund sau ceva de genul ăsta. Am întrebat-o dacă se întâmplase ceva mai grav, iar ea a spus că da. Apoi am întrebat-o dacă a existat o penetrare şi a spus că da".

În ultima zi a procesului, miercuri, Dani Alves va da versiunea sa asupra evenimentelor. Acuzarea cere nouă ani de închisoare, precum şi plata a 150.000 de euro către tânără şi 10 ani de eliberare condiţionată la finalul pedepsei.