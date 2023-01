De nerecunoscut! Fotbalistul care a câștigat Campionatul European cu Spania a semnat un nou contract la 42 de ani

Un fotbalist care a câștigat Campionatul European cu Spania în 2008, marcând de două ori pe parcursul acelui turneu, este în continuare în activitate.

Atacantul Dani Güiza a ajuns la 42 de ani și a semnat un contract cu formația CD Rota, din liga a cincea spaniolă.

Fanii au ironizat înfățișarea fotbalistului, care pare mult mai în vârstă față de cei 42 de ani ai lui.

Dani Güiza a jucat la echipe precum Mallorca, Getafe sau Fenerbahce, iar la Europeanul câștigat de Spania în 2008 a marcat de două ori, contra Greciei și contra Rusiei, în semifinale.

El are 21 de selecții pentru naționala Spaniei, marcând de șase ori.

