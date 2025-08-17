Dani Mocanu scapă de închisoare, după o decizie a Curții Constituționale. În primă instanță, fusese condamnat la peste 6 ani

Dani Mocanu a scăpat de peste 6a ani de închisoare FOTO captură video YouTube Dani Mocanu

Manelistul Dani Mocanu a scăpat definitiv de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, după ce Curtea de Apel Ploiești a constatat prescrierea faptelor. În primă instanță, manelistul fusese condamnat la peste 6 ani de închisoare, însă decizia Curții Constituționale privind prescripția i-a anulat pedeapsa.

Manelistul, care era acuzat de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat, a scăpat de închisoare în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, arată G4Media.

În primă instanță, Mocanu fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare de judecătorii Tribunalului Dâmbovița.

Mocanu scăpase în ianuarie de acuzația de constituire de grup infracțional, iar prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, Mocanu a scăpat și de acuzațiile de proxenetism și spălare de bani pentru că faptele s-au prescris.

”Am o veste bună pentru voi, Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de acest mandat!”, le-a spus Mocanu fanilor săi, pe rețelele de socializare.

În aprilie 2022, judecătorii Curții de Apel Pitești l-au condamnat definitiv pe Dani Mocanu și la o amendă penală de 15.000 lei pentru incitare la ură sau discriminare după ce, în 2019, acesta a postat pe YouTube un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor, iar în 2022, manelistul Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești.

