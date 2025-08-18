Dani Mocanu, premiat cu o diplomă ”de onoare” după ce a scăpat de dosarul de proxenetism. „Ceremonia de decernare”, pe scena unui festival tradițional

Primăria din Lunca Ilvei, comună din zona de munte a judeţului Bistriţa-Năsăud, a alocat aproximativ 400.000 de lei pentru Festivalul Cântecului, Portului şi Jocului Ilvean organizat în weekend, suma echivalând cu aproape 80.000 de euro, potrivit relatărilor locale. Evenimentul l-a adus ca headlineri pe Dani Mocanu, Culiţă Sterp şi Ţancă Uraganul.

Pe afişul evenimentului figura o alăturare între tradiţie şi divertisment contemporan, însă prezenţa interpreţilor invitaţi nu a avut legături evidente cu repertoriul sau portul folcloric specifice Văii Ilvelor, conform relatărilor.

Primarul comunei, Flaviu Lupşan, i-a înmânat lui Dani Mocanu o diplomă de excelenţă din partea administraţiei locale şi a declarat pe scenă că oferirea distincţiei reprezintă „o onoare”. La rândul său, artistul a salutat gestul şi a strigat către public: „E o bucurie si o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului…Gălăgia”.

Imaginile şi înregistrările de la eveniment au generat numeroase reacţii pe reţelele sociale, unde momentul înmânării diplomei a fost ironizat de utilizatori.

Reamintim că, la începutul lunii august, Curtea de Apel Ploieşti, aplicând prevederile referitoare la prescripţie stabilite de Curtea Constituţională, a dispus încetarea urmăririi penale în cazurile care vizau pe Dani Mocanu pentru fapte precum proxenetism, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.

