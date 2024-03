Cu cine bănuia Mihaela Rădulescu că o înșeală Dani Oțil. I-a găsit un mesaj în telefon

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu timp de șase ani, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei.

Cei doi au locuit într-o garsonieră, de unde au amintiri frumoase, dar unde s-au petrecut incidente mai puțin plăcute. Precum acela în care Mihaela Rădulescu a găsit în telefonul lui Dani un mesaj de la Flavia și a bănuit că e de la colega sa de platou, Flavia Mihăișan.

„Eram cu Mihaela. Și ea s-a jurat că nu este o femeie geloasă. Cine crede că o femeie în zodia Leu nu e geloasă, se înșală. Fiți atenți! Și eu nu am avut parolă la telefon, acum am pentru că am poze cu…mine gol. Am și banca, înainte nu aveai bancă. Nu am avut niciodată parolă la telefon. Și n-am pus niciodată telefonul pe silent seara sau noaptea. Nu mă suna nimeni, nimeni, niciodată. Dacă avea cineva ceva important, îmi scria.

Avem un moment la televiziune (la care o să fac referire mai târziu), ajung la celebra garsonieră, telefonul pe masă, nu știu ce făceam în bucătărie. Mihaela nu știu ce făcea și la un moment dat…s-a prescris, e de mult! Zice: Ia vezi că eu când te-am rugat să-i scrii Flaviei, ai zis că nu ai numărul ei, și-ți scrie Flavia…

Zice: vezi ce e! Eu zic: Sincer, nu am numărul Flaviei.

Abia venise Flavia la noi. Toți o plăceam, aveam crush pe ea toți și îi plăcea și Mihaelei de ea.

Îi zic: citește mesajul! Dacă tot zici că e Flavia…Mai mult decât atât, e Flavia smiley face (:D)

Ea, femeie deșteaptă, s-a prins după câțiva ani că dacă aveai steluță în dreptul era „nu încă”. Dacă treceam NUP era neînceperea urmăririi penale. Adică e nebună, evită total.

Și zic: Ia citește tot.

Mihaela citește: „Eu ți-am zis că dacă mă lași pe mine să bag mâna la fermoar, se termină totul în mai puțin de două minute, dar așa a durat mai mult”, a povestit Dani Oțil, în podcastul lui Speak și al lui Florin Ristei, citat de cancan.ro.

„Mi-a căzut cerul, eu știam despre ce este vorba. Aveam un contract cu Decathlon și la marketing acolo eu vorbeam cu o fată Flavia (o salut pe calea aceasta). Noi am avut un moment în emisiune cu celebrele corturi care se deschid în două secunde. Și m-am făcut de cacao, pentru că toată lumea știe că acel cort, care se deschide în două, trei secunde, se închide foarte greu. Flavia mi-a zis în pauză: mă lași pe mine să-ți arăt? Că trebuie să bagi mâna pe la fermoar? I-am zis să mă lase să fac în direct. Vreo șase minute am încercat să-l fac și n-am reușit…Și Flavia de la Decathlon, de ce am trecut-o eu cu smiley face nu știu…Nu i-am explicat treaba asta (n.r Mihaelei Rădulescu)”, a mai spus acesta.