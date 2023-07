De ce nu-l suportă Dani Oțil pe Cătălin Măruță. Femeia care a declanșat această antipatie profundă

Dani Oțil, de la Antena 1, și Cătălin Măruță, de la Pro TV, sunt doi dintre cei mai importanți oameni de televiziune din România, care rezistă cu succes de ani buni pe micile ecrane.

Relația dintre cei doi este însă foarte rece, din cauza unui episod petrecut în urmă cu mulți ani, care a fost povestit de Oțil.

“Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile între ele… Ne-am salutat așa, de la distanță.

Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea, ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat.

Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare. Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud. Prima remarcă a fost: ‘Bă, Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?‘

Bine, au fost mai mult răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruță. Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional, și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporul”, a declarat Dani Oțil, în cadrul podcastului Vin de-o poveste, conform cancan.ro.

Ads