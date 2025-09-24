Dani Oțil dezvăluie noi detalii inedite despre Power Couple, sezonul 3: „Mi-am făcut bagajele”

Dani Oțil a dezvăluit că se pregătește să părăsească platoul „Super Neatza” pentru o perioadă, urmând să înceapă filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”. Prezentatorul Antena 1 și-a făcut deja bagajele și este gata să pornească spre o nouă aventură internațională.

După succesul ultimului sezon, plin de probe spectaculoase și momente tensionate, echipa de producție lucrează intens pentru noile ediții ale show-ului care va aduce în fața telespectatorilor nouă cupluri de vedete. Fiecare pereche va trebui să treacă prin provocări neașteptate, menite să le testeze atât relația, cât și rezistența fizică și psihică.

Și de această dată, destinația este Malta, unde prezentatorul va petrece următoarele șase săptămâni. Înainte de plecare, Dani a împărtășit câteva gânduri despre experiența care îl așteaptă:

„A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și, când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”.

Lista completă a vedetelor care vor concura în sezonul 3 urmează să fie dezvăluită în curând, iar organizatorii promit cele mai dificile și spectaculoase probe de până acum. Fanii pot urmări noutățile despre show pe paginile oficiale Antena 1 și AntenaPLAY.

