Dani Oțil dezvăluie noi detalii inedite despre Power Couple, sezonul 3: „Mi-am făcut bagajele”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:51
265 citiri
Dani Oțil dezvăluie noi detalii inedite despre Power Couple, sezonul 3: „Mi-am făcut bagajele”
Dani Oțil prezintă Neatza cu Răzvan și Dani FOTO: Instagram/ Dani Oțil

Dani Oțil a dezvăluit că se pregătește să părăsească platoul „Super Neatza” pentru o perioadă, urmând să înceapă filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”. Prezentatorul Antena 1 și-a făcut deja bagajele și este gata să pornească spre o nouă aventură internațională.

După succesul ultimului sezon, plin de probe spectaculoase și momente tensionate, echipa de producție lucrează intens pentru noile ediții ale show-ului care va aduce în fața telespectatorilor nouă cupluri de vedete. Fiecare pereche va trebui să treacă prin provocări neașteptate, menite să le testeze atât relația, cât și rezistența fizică și psihică.

Și de această dată, destinația este Malta, unde prezentatorul va petrece următoarele șase săptămâni. Înainte de plecare, Dani a împărtășit câteva gânduri despre experiența care îl așteaptă:

„A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și, când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”.

Lista completă a vedetelor care vor concura în sezonul 3 urmează să fie dezvăluită în curând, iar organizatorii promit cele mai dificile și spectaculoase probe de până acum. Fanii pot urmări noutățile despre show pe paginile oficiale Antena 1 și AntenaPLAY.

Emmanuel Macron, Jack Lang și Anouchka Delon, tribut emoționant pentru Claudia Cardinale: „A făcut să strălucească cele mai mari opere”
Emmanuel Macron, Jack Lang și Anouchka Delon, tribut emoționant pentru Claudia Cardinale: „A făcut să strălucească cele mai mari opere”
Președintele Republicii Franceze a reamintit că actrița franco-italiană, decedată marți la vârsta de 87 de ani, a făcut să strălucească „cele mai mari opere”, de la Federico Fellini...
Florin Busuioc, experiență neobișnuită pe stradă. Ce i s-a întâmplat prezentatorului de la Pro TV: „Frică nu mi-a fost”
Florin Busuioc, experiență neobișnuită pe stradă. Ce i s-a întâmplat prezentatorului de la Pro TV: „Frică nu mi-a fost”
Florin Busuioc, cunoscut publicului drept Busu de la Meteo, rămâne unul dintre cei mai apreciați actori și prezentatori din România, însă cariera sa nu a fost lipsită de momente neplăcute,...
#Dani Otil, #power couple, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
a1.ro
Elena Basescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme in plus, fiica fostului presedinte e greu de recunoscut. Cum arata EBA
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Emmanuel Macron, Jack Lang și Anouchka Delon, tribut emoționant pentru Claudia Cardinale: „A făcut să strălucească cele mai mari opere”
  2. Dani Oțil dezvăluie noi detalii inedite despre Power Couple, sezonul 3: „Mi-am făcut bagajele”
  3. Florin Busuioc, experiență neobișnuită pe stradă. Ce i s-a întâmplat prezentatorului de la Pro TV: „Frică nu mi-a fost”
  4. Cum a reușit să slăbească Smiley și la ce aliment a renunțat complet: „E greu pentru mine”
  5. Una din trei persoane testate în București și Ilfov are risc de infarct sau AVC. Ce obiceiuri cresc posibilitatea unui eveniment cardiovascular
  6. Anca Serea și Adi Sînă, imagine din arhivă personală. Cum arătau cei doi la începutul relației FOTO
  7. Robert De Niro, „președinte” al FCC la emisiunea lui Kimmel: „Discursul nu mai e gratuit. Acum se plătește pe cuvânt” VIDEO
  8. Pro TV pregătește un nou reality show plin de adrenalină, după succesul Survivor România
  9. Roxana Nemeș a născut! Artista, primele declarații după ce a adus pe lume gemeni: „Ne simțim recunoscători și binecuvântați”
  10. A murit una dintre cele mai frumoase actrițe din istoria cinematografiei. Claudia Cardinale avea 87 de ani