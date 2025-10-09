Gabriela Prisăcariu l-a vizitat pe Dani Oțil în Malta, alături de fiul lor. Prezentatorul TV filmează pentru Power Couple sezonul 3

Dani Oțil se află în Malta pentru filmările sezonului 3 al emisiunii Power Couple România, iar în mijlocul provocărilor de pe platou a avut parte de o surpriză emoționantă. Soția lui, Gabriela, împreună cu fiul lor, Tiago, au călătorit special pentru a-l vizita.

Pe 8 octombrie, deși la București ploua torențial, Gabriela și Tiago au urcat în avion către Malta. La sosire, micuțul nu și-a ascuns emoțiile: „Vreau să îl iubesc pe tati”, a spus Tiago într-un clip distribuit de Gabriela pe Instagram.

Revederea cu Dani a fost plină de căldură, iar familia a savurat micul dejun pe terasa apartamentului unde prezentatorul este cazat.

„Viața merge numa înainte”, a scris Dani pe Facebook, alături de o fotografie cu fiul său, care a strâns rapid mii de like-uri.

Gabriela a povestit că vizita lor a fost pregătită din timp, însă recunoaște că devine obositoare distanța în timp.

Ads

„Trebuie să recunosc că îmi este tot mai greu de la an la an. Știam cumva în ce mă bag acum doi ani când mi-a povestit despre tot acest proiect și am zis: da, clar! Noi ne descurcăm acasă, tu du-te! Știam că o să fie un succes și atunci că în fiecare an va urma acest moment, dar este tot mai greu. La început, cumva nu eram pregătiți, nu știam ce ne așteaptă, dar când știi ce te așteaptă este cumva mai greu.” Și a continuat: „Da, deja ne-am luat biletele de avion, o să mergem și noi câteva zile. Nu putem să stăm foarte mult pentru că și eu am proiectele mele și oricum nu putem să stăm pe capul lui, că el are de filmat de dimineață până noaptea”, a spus Gabriela pentru Cancan.

Înainte de plecarea în Malta, Dani a anunțat că va lipsi o perioadă de la matinalul de la Antena 1.

Ads

„A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că încă o dată îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”

Ads